SHENZHEN (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat seinen ersten Dreiergipfel mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping als bedeutendes Ereignis bezeichnet. Es gehe nicht um schöne Bilder, sondern um eine wichtige gemeinsame Arbeit, sagte Putin vor Journalisten in der südchinesischen Stadt Shenzhen. "Ist das ein neues Format? Bisher nicht", antwortete er auf die Frage, ob es solche Treffen auch in Zukunft geben werde. Ziel sei die "Suche nach für alle Seiten akzeptablen Lösungen, vor allem im Bereich der Sicherheit".

Der Präsident dankte zum Abschluss des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) bei einer Pressekonferenz Trump ausdrücklich für die Einladung zum G20-Gipfel der führenden Industrienationen und Schwellenländer in Miami im Dezember. Er sagte, dass er weiter überlege und später entscheiden werde, ob er die Einladung annehme. In jedem Fall werde Russland bei dem Format wieder ranghoch vertreten sein.

Putin sieht Parallelen zur Jalta-Konferenz von 1945



Auf die zahlreichen internationalen Vergleiche des bisher ersten Dreiergipfels mit der Jalta-Konferenz von 1945 ging Putin indes zustimmend ein. "Was ist schlimm daran?", fragte er. Wie damals gehe es heute wieder darum, die Realitäten anzuerkennen. Auch in Jalta seien nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa die neuen Gegebenheiten und der Sieg über den Faschismus festgehalten worden.

Der Kreml hatte zuvor Vergleiche mit der Jalta-Konferenz zurückgewiesen. In dem Kurort auf der seit 2014 von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim entschieden die Siegermächte über eine Neugestaltung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Bild von Sowjetdiktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roosevelt und dem britischen Premier Winston Churchill ging um die Welt. Russische Medien sprachen deshalb von einem "Jalta 2.0" über die mögliche Aufteilung der Welt in neue Einflusszonen bei dem Dreiergipfel in Shenzhen.

In einer Abschlusserklärung nach dem Gipfel wiesen Russland, China und die USA auch auf ihre Rolle als Siegermächte im Zweiten Weltkrieg hin./rin/DP/jha