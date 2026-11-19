Neunkirchen (ots) -- Kommissionierlager im Werk Vechta erhält die hochskalierbare Komplettlösung SSI Pallet Roaming Shuttle- Skalierbare Gesamtlösung aus Shuttle-Technologie, Stahlbau und Fördertechnik sowie Software und Service- Langjährige Partnerschaft wird mit weiterem Automatisierungsprojekt ausgebautDie Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH zählt zu Deutschlands führenden Herstellern von Abwasserrohrsystemen. Am Unternehmenssitz in Vechta fertigt der wachstumsstarke Mittelständler zahlreiche Elemente seines breit gefächerten Produktangebots. Seit 2016 automatisiert Ostendorf die Intralogistik des Fertigungsstandorts gemeinsam mit SSI Schäfer. Den Anfang machte das Fertigwarenlager, das bereits über ein automatisches Kanallager, drei Verschieberegalanlagen und eine Flotte fahrerloser Transportsysteme verfügt.Das aktuelle Folgeprojekt betrifft das Kommissionierlager des Versandzentrums. Kernziel ist es, die Palettenzufuhr der Kommissionierstationen vollständig zu automatisieren. Zu diesem Zweck errichtet SSI Schäfer ein hochverdichtetes Palettenlager, in dem zehn 3D-Shuttles des Typs SSI Pallet Roaming Shuttle (https://www.ssi-schaefer.com/de-de/produkte/lagerung/automatisierte-lagerung/automatisierte-lagersysteme-fuer-paletten/ssi-pallet-roaming-shuttle) zum Einsatz kommen."Die Shuttles übernehmen die Einlagerung der kurzfristig benötigten Versandware und versorgen die Pickstationen auftragsgerecht mit den jeweils passenden Paletten", erklärt Lukas Varelmann, Leiter innerbetriebliche Logistik bei Ostendorf. "Durch den Wechsel zum Ware-zur-Person-Prinzip erreichen wir deutlich kürzere Durchlaufzeiten. Wir erwarten, dass unsere Kommissionierleistung um mindestens 20 Prozent steigen wird.""Perspektivisch ist sogar eine Verdopplung möglich", ergänzt Stefan Reichwald, Gebietsverkaufsleiter bei SSI Schäfer und erläutert: "Das vollautomatische Palettenlager ist so ausgelegt, dass der Kunde jederzeit zusätzliche Shuttles in Betrieb nehmen kann. Auf diese Weise lässt sich der Durchsatz der Anlage schrittweise weiter ausbauen, wenn die Auftragslage dies erforderlich macht."Durchgängiger MaterialflussAlle SSI Pallet Roaming Shuttles können sich innerhalb des Palettenlagers frei bewegen - horizontal, vertikal und in der Tiefe. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Metern pro Sekunde erreichen sie jeden der über 3.000 Stellplätze. Da sie direkten Zugriff auf alle Positionen des Lagers haben, entfallen zeit- und kostenaufwändige Umlagerungen. Stattdessen sorgt das Echtzeit-Traffic-Management der Lösung für eine hohe Durchsatzleistung und einen optimalen Warenfluss.Zusätzlich zum 6-Wege-Shuttle-System liefert SSI Schäfer auch den Stahlbau der Anlage. Hinzu kommen die Fördertechnik und die Ausstattung der Pickstationen. Zudem werden alle Komponenten des Kommissionierlagers in die Logistiksoftware WAMAS integriert, die Ostendorf bereits seit 2016 werksübergreifend im Einsatz hat. Die Integration stellt sicher, dass sich die neue Anlage nahtlos in den Materialfluss des Standorts einfügt und Kundenaufträge auf diese Weise durchgängig steuerbar werden."Mit dem Rollout der neuen Lösung führt Ostendorf seine langjährige Automatisierungsstrategie konsequent fort", unterstreicht Lukas Varelmann von Ostendorf und weist zudem darauf hin: "Um die Verfügbarkeit aller Teilsysteme zu gewährleisten, haben wir auch den bereits bestehenden Servicevertrag entsprechend erweitert. Somit haben wir weiterhin eine einzige Rufnummer für sämtliche Serviceanfragen und profitieren von den kürzest möglichen Reaktionszeiten."Kontakt SSI Schäfer GruppeMelanie Kämpf / Senior Global Communication Manager / Global MarketingMobil +49 151 12 11 32 25 / Tel. Office +49 2735 70-252 / Melanie.Kaempf@ssi-schaefer.comAnnika Find / Global Communication Manager / Global MarketingMobil +49 170 983 96 97 / Tel. Office +49 2735 70-9683 / Annika.Find@ssi-schaefer.comOriginal-Content von: SSI SCHÄFER - Fritz Schäfer GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160534/6394160