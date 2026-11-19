Neuss (ots) -Die Böden schnell und gründlich sauber bekommen und dadurch mehr Zeit für die Dinge haben, die wirklich Freude machen: Unter diesem Motto startet Tineco in die Hauptphase der Black Week. Ab sofort und noch bis zum 30. November sind ausgewählte Geräte bei Amazon und im Tineco Shop zum Aktionspreis erhältlich - darunter die Nass-Trockensauger FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro und FLOOR ONE Stretch S6, der kabellose Staubsauger PURE ONE S50 Pro Pet sowie der neue Teppich- und Polsterreiniger CARPET ONE Spot DualHeat. Ob Tierhaare auf dem Teppich, eingetrocknete Flecken auf den Küchenfliesen oder ein kleines Malheur auf dem Sofa: Für nahezu jede Reinigungsaufgabe im Haushalt ist das passende Gerät dabei. Mit jeder neuen Gerätegeneration löst Tineco - weltweit führender Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt und Teil der ECOVACS Gruppe - dabei sein Markenversprechen "Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition" ein.FLOOR ONE S7 Stretch Ultra: Intelligente Rundum-Reinigung auf Premium-NiveauDer FLOOR ONE S7 Stretch Ultra vereint hohe Reinigungsleistung mit maximalem Komfort: Dank der HyperStretch-Technologie erreicht das Gerät selbst schwer zugängliche Stellen. Durch das 180° Lay-flat Design lässt sich das Gerät mühelos vollständig auf 180° neigen und ermöglicht so eine einfache Handhabung unter nahezu jedem Sofa, Schrank oder in engen Räumen. Die Selbstreinigungsfunktion und automatische Trocknung machen den S7 Stretch Ultra zum nahezu wartungsfreien Haushaltshelfer, denn der FlashDry-Prozess, der das Gerät und alle Komponenten innerhalb von nur 5 Minuten effizient trocknet, wurde mit einer Temperaturerhöhung auf 85 °C optimiert. Dadurch wird die Bildung von Gerüchen und Bakterien verhindert und die Hygiene verbessert.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S7 Stretch Ultra bei Amazon (https://bit.ly/3VBd3xH) für 229 Euro statt 299 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 23 %.*FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro: Dampfkraft gegen hartnäckigen SchmutzDer Tineco FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro ergänzt das Saugen und Wischen um eine Dampffunktion: Die HyperSteam-Technologie erhitzt den Dampf auf bis zu 160 °C und löst so auch Fett und eingetrocknete Verschmutzungen. Bei besonders hartnäckigen Flecken wechselt die Bürstenrolle dank ReverseScrub-Technologie per Knopfdruck die Drehrichtung. Das DualBlock Anti-Tangle-Design verhindert, dass sich Haare und Fasern um die Bürste wickeln, und das 180°-Lay-flat-Design macht auch Flächen unter Möbeln zugänglich. Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten im Quiet-Modus lassen sich auch größere Wohnflächen in einem Durchgang reinigen. Nach dem Einsatz reinigt sich das Gerät selbst und wird über das FlashDry-System in nur fünf Minuten bei 85 °C getrocknet.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro bei Amazon (https://amzn.to/48YD5On) für 549 Euro statt 849 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 35 %.*PURE ONE S50 Pro Pet: Tierhaare? Kein Problem!Der Tineco PURE ONE S50 Pro Pet ist ideal für Haushalte mit Haustieren. Mit einer starken Saugleistung von 200 AW entfernt der kabellose Staubsauger Schmutz und Tierhaare gründlich. Die ZeroTangle-Bürste verhindert, dass sich Haare in der Bürstenrolle verheddern, während LED-Leuchten selbst versteckten Staub sichtbar machen. Dank des um 180 Grad klappbaren Saugrohrs lassen sich auch schwer erreichbare Stellen unter Möbeln bequem reinigen. Die PureCyclone-Technologie sorgt für anhaltend starke Saugleistung, während das sechsstufige Filtersystem laut Tineco-Labortests 99,99 % des Mikrostaubs herausfiltert. Mit bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit**, vielseitigem Zubehör und einem großzügigen Staubbehälter eignet sich das kabellose Leichtgewicht auch für größere Reinigungsrunden. Ein herausnehmbarer Akku und die Staubbehälter-Entleerung per Knopfdruck sorgen für zusätzlichen Komfort.**Im Eco-Modus mit der 2-in-1-Fugendüse. Mit der ZeroTangle-Bürste beträgt die Laufzeit bis zu 70 Minuten. Angaben basieren auf Tineco-Labortests.Im Aktionszeitraum ist der PURE ONE S50 Pro Pet bei Amazon (https://amzn.to/4fDWUyf) für 189 Euro statt 299 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 37 %.*CARPET ONE Spot DualHeat: Flecken in Teppich und Polstern lösen und direkt trocknenDer Tineco CARPET ONE Spot DualHeat entfernt hartnäckige Flecken punktgenau aus Teppichen, Polstern, Matratzen oder Autositzen. Die DualHeat-Technologie arbeitet je nach Verschmutzung mit 70 °C heißem Wasser oder 100 °C heißem Dampf. Vier Reinigungsmodi von "Cool Clean" bis "Boost Steam" passen die Reinigung an den Fleck an. Gleichzeitig nimmt das Gerät Schmutzwasser mit 17 kPa Saugkraft direkt wieder auf. Dank FlipDry-Technologie leitet eine ausklappbare Trocknungsplatte 70 °C warme Luft bis zu 15 Millimeter tief ins Gewebe. Im Modus "Max Dry" ist die Stelle so in rund drei Minuten trocken. Mit Abzieheraufsatz und Fugenbürste reinigt das Gerät auch Spiegel, Fenster und Oberflächen im Badezimmer. Nach dem Einsatz spült die Schlauch-Selbstreinigung Rückstände mit einem kräftigen Wasserstrom aus dem Schlauch.Im Aktionszeitraum ist der neue CARPET ONE Spot DualHeat bei Amazon (https://amzn.to/4zPI8MR) für 209 Euro statt 249 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 16 %.*FLOOR ONE Stretch S6: Maximale Flexibilität für die Reinigung unter MöbelnDer Tineco FLOOR ONE Stretch S6 erreicht dank HyperStretch-Technologie mühelos Bereiche unter Sofas und Betten. Das zusätzliche 45°-Schwenkdesign sorgt auch in flacher Position für Wendigkeit an Kanten und in Ecken. Der iLoop Smart Sensor erkennt den Verschmutzungsgrad in Echtzeit und passt Saugkraft und Wasserdurchfluss automatisch an, während die 720°-bidirektionale Bürstenrotation gemeinsam mit dem FlashDry-Selbstreinigungssystem für ein hygienisch sauberes Gerät nach jedem Einsatz sorgt.Im Aktionszeitraum ist der FLOOR ONE Stretch S6 bei Amazon (https://amzn.to/4eEAwo2) und im Tineco Shop (https://bit.ly/4kgHK5n) für 158 Euro statt 199 Euro (UVP) erhältlich - eine Ersparnis von rund 21 %.**Hinweis: Die finale Preisgestaltung erfolgt durch den jeweiligen Händler. Daher kann der Preis variieren.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2020 mit dem weltweit ersten smarten kabellosen Wischsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Retail-Absätze weltweit, 2022-2025) liegt der Hersteller weltweit seit vier Jahren in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.Weitere Informationen, Bildmaterial und Produktdetails finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/b4fd2qkd7zlee3yrpjtw1/ADf9Q88AEgJCiPhl5CcL0P8?rlkey=j4xwvv14jfw5kl9tywi0k3fjx&st=p8cmz3yw&dl=0).Pressekontakt:Jynnejjane.wang@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6394157