Das in Warschau ansässige Softwarehaus feiert sein 20-jähriges Jubiläum mit einer neuen Website, die zwei Jahrzehnte des Wandels in der Branche nachzeichnet und zeigt, was geschieht, wenn ein Softwareunternehmen seinen eigenen Rat befolgt

WARSCHAU, PL / ACCESS Newswire / 19. November 2026 / Polcode, ein Softwareentwicklungsunternehmen, das seit 2006 Unternehmen in Nordamerika und Europa bei der Modernisierung ihrer Technologie unterstützt, hat diese Woche seine neue Website unter polcode.com gestartet. Der Start, der zeitlich auf das 20-jährige Jubiläum des Unternehmens abgestimmt ist, ist mehr als nur ein Redesign. Dabei wird derselbe Modernisierungsansatz, den Polcode täglich bei den Systemen seiner Kunden anwendet, nun auch auf die eigene Marke übertragen.

Seit 20 Jahren ist Polcode der Ansprechpartner für Unternehmen, wenn die Software nicht mehr mit dem Geschäftsbetrieb Schritt halten kann: veraltete Plattformen, verworrene Integrationen und Tools, an die sich niemand mehr heranwagt. Als es also an der Zeit war, die eigene Website neu zu gestalten, lag die Frage nahe: Würde ein Unternehmen, das Modernisierungen für andere durchführt, sich an denselben Maßstäben messen? Die neue Website ist Polcodes Antwort darauf und dient sowohl als Schaufenster für die Arbeit des Unternehmens als auch als Beispiel dafür.

"Wir verbringen viel Zeit damit, Unternehmen dabei zu helfen, Systeme hinter sich zu lassen, die nicht mehr ihrer zukünftigen Ausrichtung entsprechen. Irgendwann mussten wir uns dieselbe Frage stellen", sagte Sylwia Maslowska, Chief Strategy Officer bei Polcode. "Wir sind stolz auf unsere zwanzigjährige Erfahrung, aber das ist kein Grund, stillzustehen. Bei unserer neuen Website geht es nicht darum, Polcode neu zu erfinden. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, das Unternehmen, zu dem wir geworden sind, und die Richtung, in die wir als Nächstes gehen wollen, widerspiegelt."

Zwei Jahrzehnte, drei Wendepunkte

Polcode begann 2006 als kleines Team von PHP-Entwicklern in Polen und entwickelte sich zu einem Full-Service-Softwarehaus. Die neue Website zeigt, wie sich die Branche - und mit ihr Polcode - im Laufe der Zeit verändert hat.

Die Marktkorrektur. Als sich der überhitzte Softwaremarkt abkühlte, waren Unternehmen, die auf dem Hype aufgebaut hatten, gezwungen, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Polcode meisterte diese Phase mit einem Grundsatz, nach dem es bis heute arbeitet: Nützlichkeit ist wichtiger als Effekthascherei, und Unternehmen schätzen Partner, die echte Probleme lösen, mehr als solche, die Trends hinterherlaufen.

Der Sprint. Als COVID-19 Unternehmen dazu zwang, fast über Nacht zu digitalisieren, stellten viele fest, dass ihre Systeme sie still und leise behindert hatten. Polcode arbeitete Seite an Seite mit seinen Kunden daran, den Schritt von "Wir kommen schon noch dazu" zu "Wir brauchen es jetzt" zu vollziehen und entwirrte dabei unter erheblichem Zeitdruckk veraltete Software.

Die Beschleunigung. Heute verändert künstliche Intelligenz die Möglichkeiten von Software und die Erwartungen der Kunden daran. Polcode hilft Unternehmen dabei, KI dort einzusetzen, wo sie messbare Ergebnisse liefert, anstatt sie nur um ihrer selbst willen einzuführen.

Verantwortungsvolle KI, offen eingesetzt

Während KI Einzug in die alltägliche Unternehmenssoftware hält, stellt Polcode Transparenz in den Mittelpunkt seiner Arbeitsweise. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Einführung von KI mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Datenschutz und messbare Ergebnisse und geht ebenso offen damit um, wie es KI bei der eigenen Leistungserbringung einsetzt. Polcode nutzt KI in jeder Phase der Softwareentwicklung und wendet dabei die Qualitäts- und Sicherheitsstandards an, die es in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat. Es kombiniert manuelle Code-Reviews mit automatisierten Tests und umfassenden statischen Codeanalysen, um Änderungen vor der Veröffentlichung zu überprüfen.

"KI kann einem Unternehmen einen echten Vorteil verschaffen. Doch bevor wir sie in das Produkt eines Kunden integrieren, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was sie verbessern wird, wie wir diese Verbesserung messen und wie wir den Prozess sicher gestalten - vom Schutz der von der KI verwendeten Daten bis hin zur Entscheidung, welche Maßnahmen eine menschliche Genehmigung erfordern", sagte Jerzy Zawadzki, Chief Technology Officer bei Polcode. "Indem wir selbst transparent damit umgehen, wie wir KI einsetzen, verdienen wir uns das Recht, unseren Kunden bei deren Nutzung zu helfen. Wenn wir KI in das Produkt eines Kunden integrieren, arbeiten wir eng mit ihm zusammen, um ähnliche Sicherheitsvorkehrungen zu definieren, die zu seinem Unternehmen passen."

Eine Website, die das umsetzt, was sie verspricht

Die neue Website polcode.com ist darauf ausgerichtet, wie Unternehmen tatsächlich nach einem Technologiepartner suchen. Besucher können sich über Polcodes maßgeschneiderte Softwareentwicklung, die Modernisierung von Altsystemen und KI-Lösungen informieren, Fallstudien durchstöbern und die neuesten Erkenntnisse des Teams lesen - alles darauf ausgelegt, einen besseren Einblick in die Arbeit des Unternehmens zu gewähren und einen Dialog über die nächsten Schritte anzustoßen. Die neue Website basiert auf Next.js 16 mit einem über GraphQL verbundenen Headless-Strapi-CMS und kombiniert schnelle, Webhook-gesteuerte Veröffentlichungen mit responsiven, über ein CDN bereitgestellten Medien sowie einem robusten Testansatz. Der Engineering-Prozess umfasste die Einhaltung der WCAG 2.0 AA-Richtlinien zur Barrierefreiheit, strukturelle Tests an über 130 URLs, Ausfallsicherheit des CMS sowie KI-gestützte Workflows für die Content-Migration, das Testen und die Qualitätssicherung vor dem Launch. Um die neue Website zu erkunden, besuchen Sie https://www.polcode.com.

Über Polcode

Polcode wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen. Das Unternehmen ist auf Softwareentwicklung und IT-Beratung spezialisiert und unterstützt Unternehmen bei der Konzeption, Entwicklung, Modernisierung und Skalierung digitaler Produkte. Die Teams sind auf maßgeschneiderte Softwareentwicklung, die Modernisierung von Altsystemen, E-Commerce und KI-Lösungen spezialisiert und arbeiten mit Kunden in Nordamerika und Europa zusammen - im Rahmen von Kooperationsmodellen, die von der Entwicklung und Bereitstellung von Softwareprodukten über dedizierte Teams bis hin zu Managed Services reichen. Erfahren Sie mehr unter www.polcode.com.

Medienkontakt

Annabelle Caron

Strategin für Medienarbeit

annabelle.caron@seoplus.ca

QUELLE: Polcode

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86679Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86679&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.