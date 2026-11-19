WOLFSBURG (dpa-AFX) - Den Beschäftigten von Volkswagen drohen herbe Einbußen auf dem Konto: Neben Nullrunden für 2027 und 2028 fordert das Unternehmen in den anstehenden Tarifverhandlungen, zwei tarifliche Leistungen zu streichen. Das geht aus einer Mitteilung des Autobauers hervor. Konkret geht es um die tarifliche Zusatzvergütung in Höhe von 27,5 Prozent des durchschnittlichen Monatsverdienstes, die die Mitarbeiter auch in sechs freie Tage umwandeln können. Außerdem soll - ginge es nach dem Unternehmen - die tarifliche Zulage in Höhe von 167 Euro pro Monat entfallen.

VW will demnach eine deutliche Entlastung bei den Arbeitskosten erreichen. Die Regelungen stelle man nicht leichtfertig infrage, teilte Co-Verhandlungsführerin Kerstin Scholz mit. "Aber die Rahmenbedingungen haben sich signifikant verschlechtert. Deshalb müssen wir schneller werden, sowohl im Umbau des Unternehmens als auch in der Anpassung der Kostenstruktur"./jwe/DP/jha