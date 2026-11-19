Mainz (ots) -Tiefe Geothermie verspricht nachhaltige Energie aus dem Erdinneren. Kommunen und Industrie könnten damit selbst Strom erzeugen. Doch die Technik ist teuer und birgt ein großes Erdbebenrisiko. Die "NANO Doku" "Tiefengeothermie - wie gefährlich ist Energie aus der Erde?" begleitet Forschende, die nach Wegen suchen, diese Risiken zu begrenzen. Die "NANO Doku" ist ab Sonntag, 22. November 2026, 6.00 Uhr, in der 3satMediathek (http://www.3sat.de) verfügbar und am Donnerstag, 26. November 2026, um 20.15 Uhr in 3sat zu sehen.In Grünwald bei München zeigt sich, dass Tiefengeothermie funktionieren kann. "Wir sind heute bei 2200 Hausanschlüssen", sagt Andreas Lederle, Geschäftsführer bei EWG Erdwärme Grünwald. Doch Bohrungen in mehreren Kilometern Tiefe kosten viel Geld. Zudem können Eingriffe in den Untergrund die Spannungen im Gestein verändern.Im Oberrheingraben wurden die Risiken deutlich: Geothermische Bohrungen führten 2006 in Basel und 2020 in Straßburg zu Erschütterungen, Schäden und Protesten. Dadurch litt das Vertrauen in diese Technologie. Forscher suchen deshalb nach Wegen, die Risiken besser zu beherrschen.Im BedrettoLab, dem unterirdischen Forschungslabor der ETH Zürich, lösen Forschende gezielt kleinste Erdbeben aus. Mit einem engmaschigen Sensornetz überwachen sie die Erschütterungen. So wollen sie kritische Veränderungen im Untergrund früh erkennen und gegensteuern. Auch am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam simulieren Geophysiker und Geomechaniker, wie Gestein auf Eingriffe reagiert.Im Labor der Kontinentalen Tiefbohrung im bayerischen Windischeschenbach wird die sogenannte adaptive Stimulation erprobt: Dabei wird Wasser in die Tiefe gepresst. Der Druck wird Schritt für Schritt an die Reaktion des Gesteins angepasst. So soll sich das Gestein öffnen, ohne stärkere Erdbeben auszulösen.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, sendet 3sat den "NANO Talk" "Smarter Staat - weniger regeln, besser regieren?" (https://www.presseportal.de/pm/6348/6394079).KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/nano-doku-tiefengeothermie-wie-gefaehrlich-ist-energie-aus-der-erde-und-nano-talk-smarter-staat-weniger-regeln-besser-regieren) steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die "NANO Doku "Tiefengeothermie - wie gefährlich ist Energie aus der Erde?" zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6394179