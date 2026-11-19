XRP notiert am heutigen Donnerstag bei rund 0,97 US$ und liegt damit weiter knapp unter der Marke von 1 US$. Am vergangenen Samstag war der Kurs bis auf 0,90 US$ gefallen, so tief wie seit November 2024 nicht mehr. Seitdem hat sich XRP um knapp 8% erholt. Die US-Spot-ETFs verlieren aber weiter Geld, während Goldman Sachs seine Bestände in XRP-ETFs deutlich aufgestockt hat. Die entscheidende Frage lautet: Welches Signal sollten Anleger höher gewichten? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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