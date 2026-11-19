Hacker:innen, die in Systeme einbrechen, drohen langjährige Haft- und Geldstrafen. Wenn KI-Agenten dasselbe tun, zuckt man momentan noch mit den Schultern. Was die IT-Ethik-Expertin Judith Simon deswegen jetzt vorschlägt. Im Rahmen eines Pressebriefings des Science Media Centers zum Thema selbstverbessernde KI am vergangenen Mittwoch schlug die IT-Ethik-Professorin Judith Simon vor, Geschäftsführer von KI-Unternehmen für durch ihre Systeme verursachte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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