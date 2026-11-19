Düsseldorf (ots) -Plüsch-Lebkuchenhäuser, Marshmallows und Zimtschnecken zum Verlieben: Mit seiner diesjährigen Charity-Kollektion verbindet TK Maxx festliche Geschenkideen mit gesellschaftlichem Engagement. So wird jedes Geschenk gleichzeitig zu einer Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die in Armut leben.Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Jahres, in der Zusammenhalt, Mitgefühl und das Miteinander besonders spürbar werden. Für TK Maxx gehört es daher zur festen Tradition, gerade zum Fest für Freude zu sorgen: Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten verbindet TK Maxx und die renommierte Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (CHILDREN) eine erfolgreiche Partnerschaft im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland. Durch dieses gemeinsame Engagement konnten bereits über 6,5 Millionen Euro gesammelt und rund 12.500 Kindern neue Lebensperspektiven eröffnet werden. Pünktlich zur Weihnachtsgeschenke-Saison hält TK Maxx in allen Filialen und online eine handverlesene Auswahl an Charity-Präsenten bereit, die nicht nur unter dem heimischen Weihnachtsbaum für Begeisterung sorgen, sondern zeitgleich dort helfen, wo Unterstützung besonders benötigt wird.Wer seinen Liebsten zum Fest ein Lächeln ins Gesicht zaubern und zugleich etwas zurückgeben möchte, findet in der Weihnachtskollektion zahlreiche Geschenkideen mit Herz. Zu den besonderen Highlights zählen die charmanten Plüschfiguren in Form von Lebkuchenhäusern, Zimtschnecken oder Marshmallows, die das Zeug zum Weihnachts-Musthave haben. Ergänzt wird die Kollektion durch festliche Duftkerzen, kuschelige Socken für die ganze Familie sowie stimmungsvolle Gruß- und Weihnachtskarten.Das Prinzip ist ebenso unkompliziert wie wirkungsvoll: Mindestens 30 Prozent der Einnahmen jedes verkauften Charity-Artikels fließen direkt an CHILDREN. Ganz nach dem Gedanken "Kleine Geschenke - große Wirkung" wird die weihnachtliche Bescherung zu einem Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit. Jeder Kauf hilft dabei, Kindern und Jugendlichen, die von Armut betroffen sind, bessere Zukunftsperspektiven zu eröffnen - von regelmäßigen warmen Mahlzeiten über Bildungsangebote bis hin zu Projekten, die Selbstvertrauen, Neugier und gesellschaftliche Teilhabe fördern. So wird aus einem liebevollen Mitbringsel ein nachhaltiges Geschenk für eine bessere Zukunft.Die gesamte Auswahl der weihnachtlichen Charity-Geschenke ist ab sofort in allen TK Maxx Stores sowie online auf www.tkmaxx.de (https://www.tkmaxx.com/de/de/geschenkideen/geschenke-die-gutes-tun/charity-geschenke/c/36040905?st=&sort=&facets=is_flash_event:%22false%22&page=0) erhältlich.Hochauflösendes Bildmaterial zur weihnachtlichen Charity-Kollektion finden Sie hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/YfkgwvpDVPgV).Über CHILDRENCHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.Über TK MaxxTJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 195 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 670 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich, Spanien und den Niederlanden.Auf www.tkmaxx.de können Kund*innen rund um die Uhr noch mehr Marken-Deals entdecken. Alle Deals und Vorteile sind jetzt auch über die neue TK Maxx App stets griffbereit. Sie ermöglicht den einfachsten Zugang zu allem, was das TK Maxx Herz begehrt: vom Online-Shop, über das Treueprogramm Treasure bis zu Geschenkgutscheinen.Jetzt herunterladen und losshoppen: TK Maxx App: Mode, Accessoires & mehr entdecken - TK Maxx de (https://www.tkmaxx.com/de/de/l/app)Weitere Informationen finden Sie hierwww.tkmaxx.de (https://www.tkmaxx.com/de/de/)http://mediacentre.tkmaxx.de/ (https://mediacentre.tkmaxx.de/)www.instagram.com/tkmaxxde/www.facebook.com/tkmaxx.dePressekontakt:Burson GmbHTel: +49 (0) 174 207 352 4E-Mail: tkmaxxdeutschland@bursonglobal.comOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/6394197