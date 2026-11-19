Die VEMA hat eine Rekordausschüttung an ihre Genossenschaftsmitglieder bekanntgegeben. Im Dezember wird der Maklerverbund eine Umsatzbeteiligung von 17 Mio. Euro weitergeben. Zusätzlich erhalten die Mitgliedsbetriebe eine jährliche Dividende von 7,5% auf ihre Einlage. Gute Nachrichten für VEMA-Makler: Die Maklergenossenschaft aus Heinersreuth in Oberfranken schüttet eine Rekordsumme von 17 Mio. Euro an Umsatzbeteiligung an ihre Genossenschaftsmitglieder aus, wie aus einer aktuellen Pressemitteilung ...

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