SAVIN

Obwohl die drohende Nachzahlung vielleicht nie eintrudelt, legen viele Verbraucher Geld für hohe Stromkosten zurück. Dabei könnte man es viel besser investieren, ohne auf einen Puffer zu verzichten. Wie, das erläutert dieser Beitrag.

Finanzielle Puffer für den Stromversorger fehlen an anderer Stelle

Stromkosten zählen zu den fixen Ausgaben im Haushalt, doch wie hoch sie tatsächlich ausfallen, offenbart erst die Jahresabrechnung. Die monatlichen Abschläge selbst beruhen auf einer Schätzung. Ändert sich der Verbrauch durch vermehrtes Homeoffice, neue Geräte oder ein weiteres Familienmitglied, kann die Abrechnung empfindlich hoch ausfallen. Da jede ungeplante Nachzahlung richtig weh tut, legen viele Haushalte vorsorglich einen "Energiegroschen" zurück.

Doch diese Rücklage wäre woanders viel besser aufgehoben, nämlich beim Vermögensaufbau durch regelmäßig angelegte Beträge zur Altersvorsorge, zur Finanzierung eines Eigenheims oder im Rahmen der Familienplanung.

Wie aber wäre es, wenn der weitgehend ungenutzte Puffer für den Stromversorger produktiv investiert würde?

Ein herkömmlicher Stromvertrag hat darauf keine Antwort. Sehr wohl jedoch ein Konzept, das die Stromrechnung berücksichtigt und zugleich die finanzielle Sicherheit stärkt.

Stromkosten zu investieren bedeutet nicht, mit Monatsabschlägen an der Börse zu zocken

Bei einem solchen Konzept zieht der Anbieter einen festgesetzten Betrag zusätzlich zum Stromabschlag ein. Der Haushalt zahlt dadurch einen Monatsbetrag, der drei Verwendungen hat: er deckt die laufenden Stromkosten, dient als Sicherheitspuffer und fungiert als Geldanlage - und zwar genau in dieser Reihenfolge: Zuerst werden Forderungen bedient, dann wächst der Puffer bis zu einer selbst gewählten Höhe und schließlich fließt Geld in den Vermögensaufbau.

Der Puffer dient dabei als Ausgleich: Sofern seine Reserve reicht, belastet eine Nachzahlung nicht das Girokonto. Bleibt nach der Jahresabrechnung ein Guthaben zurück, verstärkt es bis zur definierten Höhe ebenfalls den Puffer und wechselt erst dann in die Anlage. Die eigentliche Stromrechnung kann ein solches Konzept also nicht senken, wohl aber jenes Geld, das Haushalte ohnehin jeden Monat zurücklegen, einer lukrativen Bestimmung zuführen.

Die Abbuchung erfolgt automatisch, für Kunden also komfortabel. Einschränkend muss natürlich auf das Marktrisiko verwiesen werden, ein bestimmter Ertrag kann nicht garantiert werden, Verluste sind durchaus möglich. Grundsätzlich bieten Fonds mit hohem Aktienanteil höhere Ertragschancen, doch weisen stärkere Schwankungen auf, Anleihenfonds verlaufen in der Regel in beiderlei Hinsicht ruhiger.

"Strom und Invest - einfach clever kombiniert"

Unter diesem Slogan kombiniert die SAVIN GmbH aus Kassel als einer der ersten Anbieter in Deutschland den Bezug von 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien mit dem Aufbau finanzieller Rücklagen - per Anlage in Geldmarkt- und Kreditfonds.

Herzstück des Konzepts ist der Geld-Strom-Speicher. Als Richtwert für dessen Größe empfiehlt SAVIN das Doppelte des monatlichen Strombetrags. Das Guthaben bleibt täglich verfügbar und erzielt aktuell einen Zinsertrag von 3,25 Prozent (p.a., Stand: Oktober 2026). Nachzahlungen begleicht SAVIN nur aus diesem Speicher und höchstens bis zu dessen Füllstand, nie aus dem investierten Geld.

Ein Rechenbeispiel veranschaulicht das Prinzip: Ein Haushalt zahlt 240 Euro im Monat, davon 120 Euro für Strom und 120 Euro als Sparbetrag. Der Speicher soll 300 Euro enthalten; im ersten Monat fließen also alle 120 Euro in ihn, ebenso im zweiten. Im dritten Monat gehen noch 60 Euro in den Speicher, die andern 60 in die Anlage. Ab dem vierten Monat werden dann die gesamten 120 Euro investiert.

Philip Rudolph, Geschäftsführer SAVIN, erklärt den Kniff an der Sache folgendermaßen: "Viele Menschen legen Geld für mögliche Stromnachzahlungen zurück. Wir haben uns gefragt, wie dieses Geld gleichzeitig zur finanziellen Sicherheit und zum Vermögensaufbau beitragen kann."

Für das Investment selbst kooperiert SAVIN mit dem Leipziger Vermögensverwalter Evergreen. Kunden können zwischen drei Anlagemodellen wählen: "Stabilität" mit 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Anleihen, "Balance" mit einem Verhältnis 60 zu 40 und "Wachstum" mit ausschließlich Aktien. Iven Kurz, CEO Evergreen, betont: "Finanzielle Vorsorge sollte einfach und nah am Alltag sein. Die Verbindung von Stromvertrag und Investment schafft genau diesen Zugang."

Die empfohlene Anlagedauer reicht von fünf Jahren (Stabilität) bis 15 Jahre (Wachstum). Der Stromvertrag an sich gilt für zwölf Monate und verlängert sich danach monatlich. Der Einstieg ist ab einem Euro möglich, die laufenden Fondskosten betragen 0,79 Prozent pro Jahr, Depotgebühr und Ausgabeaufschlag entfallen. Das investierte Kapital wird als Sondervermögen geführt und ist im Insolvenzfall rechtlich geschützt.

SAVIN ist seit dem 1. Oktober 2025 am Markt und ist Teil des Kasseler Energieversorgers EAM, einem kommunalen Unternehmen, das seit fast 100 Jahren Menschen und Betriebe mit Energie versorgt. Ziel ist es, Stromversorgung neu zu denken und Kunden neben Energie mehr finanzielle Sicherheit zu bieten.



Wer seine stille Reserve für die Stromkosten clever investieren möchte, findet weiterführende Informationen auf der Website von SAVIN.

Häufige Fragen Warum legen viele Haushalte Geld für Stromkosten zurück? Viele Haushalte sparen Geld für Stromnachzahlungen, da die tatsächlichen Stromkosten oft erst mit der Jahresabrechnung klar werden und ungeplante Nachzahlungen finanziell belasten können.

Wie funktioniert das Spar- und Investitionskonzept von SAVIN? SAVIN kombiniert den Bezug von 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien mit dem Aufbau finanzieller Rücklagen. Ein Teil des monatlichen Betrags deckt Stromkosten, der Rest fließt in einen Sicherheitspuffer und in Investitionen.

Welche Vorteile bietet das Konzept von SAVIN gegenüber herkömmlichen Stromverträgen? Anders als normale Stromverträge bietet SAVIN ein Modell, das finanzielle Sicherheit durch Investments erhöht, ohne dass zusätzliches Geld monatlich zurückgelegt werden muss.

Welche Anlagemöglichkeiten bietet SAVIN seinen Kunden? SAVIN erlaubt Kunden, zwischen Anlagemodellen mit unterschiedlichem Aktien- und Anleihenanteil zu wählen, etwa "Stabilität", "Balance" und "Wachstum", je nach Risikofreude.

Wie wird das investierte Kapital bei SAVIN geschützt? Das investierte Kapital wird als Sondervermögen geführt, was bedeutet, dass es im Insolvenzfall rechtlich geschützt ist.