Düsseldorf (ots) -HONOR, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Geräte-Ökosysteme, hat heute die HONOR Watch 6 Pro vorgestellt. Die neue Flagship Smartwatch vereint branchenführende Displaybrillanz, klassische Uhrmacherkunst, zukunftsweisendes Health Management und präzises Sporttracking auf Profi-Niveau in einem eleganten Gesamtpaket.Ausgestattet mit einem 1,5 Zoll großen Ultra-Bright-Tandem-Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 5.500 Nits und einer Lünette aus präzisionsgefertigter nanokristalliner Keramik verbindet die HONOR Watch 6 Pro kristallklare Ablesbarkeit und zeitlose Eleganz mit robuster Widerstandsfähigkeit. Ergänzt durch das wegweisende Intelligent Sense System für eine ganzheitliche Gesundheitsüberwachung, professionelle Sportmodi mit Unterstützung des HONOR AccuTrack-Ortungssystems, nahtlose Konnektivität im geräteübergreifenden Ökosystem sowie eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Tagen, setzt sie einen neuen Meilenstein im Bereich intelligenter Wearables.Ultrahelles Tandem-Display und Flagship Keramik-ÄsthetikIm Mittelpunkt der HONOR Watch 6 Pro steht das 1,5 Zoll große LTPO-AMOLED-Ultra-Bright-Tandem-Display. Durch den erstmaligen Einsatz hochpräziser Lithografie auf Halbleiterebene im Wearable-Pixeldesign überwindet der Bildschirm herkömmliche Helligkeits- und Blickwinkel-Engpässe. Mit einer Spitzenhelligkeit von 5.500 Nits bleiben Trainingsmetriken und Benachrichtigungen unter allen Bedingungen - selbst bei direkter Sonneneinstrahlung - gestochen scharf ablesbar.Eingefasst wird dieses Display von einer Lünette aus nanokristalliner Keramik, die in einem 1.400°C Hochtemperatur-Sinterprozess gefertigt wird und durch eine edle Oberflächenstruktur sowie optische Tiefe besticht. Mit einem Edelstahl-Frontrahmen und einem widerstandsfähigen Polymer-Gehäuse auf der Rückseite misst die Smartwatch 46,3 mm × 46,3 mm × 11,6 mm bei einem Gewicht von 50,9 Gramm. Die achteckige, drehbare Krone im Diamantschliff ist inspiriert von moderner Architektur und verfügt über horizontale sowie vertikale Schlifflinien, die zusammen mit der seitlichen Taste eine intuitive Bedienung ermöglichen.Nutzer können zwischen einem schwarzen Fluorkautschuk-Armband mit rennbahnartiger Webstruktur, die durch Lasergravur und Nano-Prägung veredelt wurde, und einem klassischen Edelstahl-Armband wählen[1].Zukunftsweisendes 24/7 Health ManagementAngetrieben vom neuen Intelligent Sense System setzt die HONOR Watch 6 Pro auf ein innovatives, verteiltes Sensorlayout mit Multi-Wellenlängen-Überwachung, Multi-Lichtpfad-Technologie und reflexionsarmem Spezialglas, um auch tiefere Hautschichten für hochpräzise physiologische Messungen[2] zu erreichen.Der Quick Health Scan ermöglicht es, in nur 60 Sekunden einen umfassenden Überblick über zentrale Vitalwerte - einschließlich durchschnittlicher Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung (SpO2) und Stressniveau - zu erhalten, um jederzeit über ihren körperlichen Zustand informiert zu sein. Der Healthy Morning Report begrüßt Nutzer jeden Morgen mit einer detaillierten Übersicht über den Schlaf der vergangenen Nacht, Körperenergie, Vitalität, ganztägige Herzfrequenzvariabilität (HRV), Gesundheitstrend-Warnungen und täglicher Wellness-Indikatoren. So erhalten Nutzer tiefere Einblicke in ihre körperliche Erholung, um bestens über ihre Leistungsfähigkeit und ihren Gesundheitszustand informiert in den Tag zu starten.Professional Athletic Performance und AccuTrack-PositionierungFür Sportler und Outdoor-Begeisterte bietet die HONOR Watch 6 Pro das HONOR AccuTrack-Ortungssystem. Durch die Kombination eines Dual-Band- und Star-Pointing-3-Antennen-Designs mit einem AI Fusion Algorithmus erfasst die Smartwatch Satellitensignale unabhängig von der Haltung des Handgelenks stets zuverlässig - ideal für präzises Routentracking in dichten Häuserschluchten, Wäldern oder abgelegenen Bergregionen.Mit über 120 Sportmodi bietet die Uhr spezialisierte Analysen für zentrale Disziplinen. Der professionelle Running Coach unterstützt Läufer mit Analysen der Laufhaltung zur Formverbesserung, Laktatschwellen-Herzfrequenzmessung zur präzisen Trainingssteuerung, festlegbaren Herzfrequenz- oder Pace-Zielen mit dynamischer Anpassung sowie einem KI-Sprachcoaching in Echtzeit[3]. Für alle, die abseits ausgetretener Pfade wandern, erfasst der Outdoor Trail Running Mode Höhenmeter und Luftdruck hochpräzise und bietet eine zuverlässige "Route Back"-Rückwegnavigation zur sicheren Orientierung. Auf dem Rasen und dem Tenniscourt unterstützt der Professional Football Mode die manuelle Kalibrierung von Spielfeldgrenzen und erstellt nach dem Spiel Heatmaps, Distanzwerte und Maximalgeschwindigkeiten zur Analyse von Positionierung und Ausdauer, während der Professional Badminton Mode mehr als sechs Schlagarten (u. a. Smashes und Clears) erkennt und den Spielstil in einem Radardiagramm visualisiert - inklusive Herzfrequenz- und Kalorienmessung. Trainingsdaten lassen sich zudem direkt mit Strava synchronisieren. Dank der Schutzklassen 5 ATM, IP68, IP69 und IP69K ist die Uhr selbst für anspruchsvollste Trainingsumgebungen und Extremsituationen gewappnet.Geräteübergreifendes smartes Ökosystem und bis zu 18 Tage AusdauerDie HONOR Watch 6 Pro vernetzt unterschiedliche Ökosysteme: Mit der Dual-Phone Message Notification können Nutzer Anrufe und Nachrichten von einem HONOR Smartphone und einem iPhone parallel direkt am Handgelenk verwalten[4]. Zu weiteren praktischen Alltags-Funktionen zählen Wrist Twist Gestures, die durch eine einfache Drehung des Handgelenks Alarme stummschalten, Anrufe annehmen oder Musiktitel überspringen, Wet Screen Touch ermöglicht zuverlässige Toucheingaben auch bei Regen oder schweißtreibenden Trainingseinheiten[5] ebenso wie die integrierte Eingabe von Sprachmemos. In Kooperation mit Fidesmo unterstützt die Uhr kontaktloses Bezahlen mit NFC direkt am Handgelenk für teilnehmende Mastercard- und Visa-Karten[6].Ausgestattet mit einem 515-mAh-Akku eliminiert die HONOR Watch 6 Pro Sorgen ums Nachladen mit bis zu 18 Tagen Akkulaufzeit im Ultra-Lange-Akkulaufzeit-Modus, bis zu 10 Tagen bei typischer regulärer Nutzung und bis zu 7 Tagen im Always-On-Display-Modus (AOD)[7]Preise und VerfügbarkeitenAb dem 19. November ist die HONOR Watch 6 Pro in den Farben Schwarz und Silber zu folgenden unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) erhältlich:Schwarz (mit Fluorkautschuk-Armband): ab 379 EURSilber (mit Edelstahlarmband): ab 429 EURWeitere Informationen zu Verfügbarkeiten und Kaufoptionen im offiziellen HONOR Online-Store unter www.honor.com.Über HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter www.honor.com[1] Die Lünette besteht aus nanokristalliner Keramik; ausgewählte Editionen verfügen über ein zweifarbiges Keramikdesign. Die Verfügbarkeit bestimmter Modelle, Farben und Armbandoptionen kann je nach Markt variieren.[2] Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät, sondern dient dem Gesundheitsmanagement. Die gemessenen Daten und Ergebnisse dienen nur als Referenz und stellen keine Grundlage für Diagnosen oder Behandlungen dar.[3] Für die KI-Coach-Funktion wird derzeit ausschließlich eine englischsprachige Sprachführung unterstützt.[4] Diese Funktion ist nur bei Verwendung mit einem HONOR-Smartphone unter MagicOS 11.0 oder höher sowie mit der HONOR Health-App ab Version 17.23.1.300 verfügbar. Für iOS-Smartphones muss die HONOR Connect-App heruntergeladen werden. Die Smartwatch muss mit dem HONOR-Smartphone gekoppelt und durchgehend verbunden bleiben.[5] Die Daten stammen aus den HONOR-Laboren. Das tatsächliche Nutzererlebnis kann abhängig von Faktoren wie Niederschlag, Anwendungsszenarien und individuellen Nutzungsgewohnheiten variieren. Maßgeblich ist das tatsächliche Nutzungserlebnis.[6] Bargeldloses Bezahlen per NFC wird ausschließlich für Mastercard- und Visa-Karten unterstützt. Die Verfügbarkeit von NFC-Zahlungen sowie die Unterstützung von Mastercard- und Visa-Karten sind nur in ausgewählten Märkten verfügbar. Weitere Details und die Liste der unterstützten Banken finden Sie auf der offiziellen Fidesmo-Website unter https://fidesmo.com/consumer/fidesmo-pay.[7] Die Angaben zur Akkulaufzeit stammen aus den HONOR-Laboren. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann aufgrund individueller Produktunterschiede, Nutzungsgewohnheiten und Umgebungsfaktoren variieren. Bitte beziehen Sie sich auf die tatsächliche Nutzung.Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6394203