An der US Börse zeichnet sich zum Handelsstart am Donnerstag eine deutliche Gegenbewegung ab, mit der sich die Wall Street von ihrer jüngsten Schwächephase erholt. Als maßgeblicher Impulsgeber für das aufgehellte Stimmungsbild rund um Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 erweist sich das mit Spannung erwartete Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic (ANT.US), das die Führung im Technologiesektor übernimmt. Sowohl das historische Emissionsvolumen als auch die lebhafte Investorennachfrage lenken erneut spürbares Kapital in die Branche für künstliche Intelligenz und sorgen für Rückenwind bei den Terminkontrakten auf den S&P 500 (US500) sowie im gesamten Halbleiter- und Infrastruktursegment. Während der Auftakt an der US Börse von einer zurückkehrenden Risikobereitschaft geprägt ist, dürfte sich in den kommenden Handelstagen zeigen, ob die Begeisterung rund um den Börsengang nachhaltig Bestand haben könnte.

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