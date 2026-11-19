Die adidas Aktie blickt auf ein starkes drittes Quartal zurück. Angetrieben durch operative Effizienzsteigerungen von rund 100 Millionen Euro sowie US-Zollerstattungen in Höhe von 200 Millionen Euro hat das Management seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben. Auch charttechnisch zeigt sich das Wertpapier im Tageschart konstruktiv, steht kurzfristig jedoch vor wichtigen gleitenden Durchschnitten.

- adidas WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Ticker: ADS

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Rekordquartal - Prognose-Boost: Durch einen Rekordumsatz von 7,252 Mrd. EUR (+9 - im Q3 sowie US-Zollerstattungen über 200 Mio. EUR hebt das Management das Gewinnziel (EBIT) für 2026 auf 2,6 Mrd. EUR an.

Strategischer Gegenwind: Trotz operativer Stärke muss adidas langfristige Prestige-Verluste verkraften - nach dem Ende der über 70-jährigen DFB-Partnerschaft geht auch der Champions-League-Ball an Konkurrent Nike.

Charttechnische Entscheidungsphase: Im langfristigen Tageschart bleibt das Bild über der SMA20 (169,83 EUR) bullisch, kurzfristig muss die adidas Aktie jedoch die 4h-SMA50 bei 176,52 EUR zurückerobern, um das Jahreshoch wieder ins Visier zu nehmen.

Quelle: adidas

Fundamentaldaten der adidas Aktie im Überblick

Ein Blick auf die aktuellen Bewertungskennzahlen verdeutlicht die fundamentale Ausgangslage des Herzogenauracher Sportartikelherstellers (Stand: November 2026, Quelle: Unternehmensangaben - eigene Berechnungen):

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 174,20 EUR Marktkapitalisierung 29,45 Mrd. EUR Umsatz 2025 24,81 Mrd. EUR (Hinweis: im Original stand Mio., korrigiert auf Mrd.) Eigenkapitalquote (2025) 31,95 % KGV 2026 (Prognose) 18,01 Dividendenrendite 2026 (Prognose) 2,05 % Performance (4 Wochen) +8,69 % Fundamentale Einschätzung Unterbewertet Branche Sportartikel - Konsumgüter

*Prognosewerte basieren auf aktuellen Konsensschätzungen und Unternehmenszielen.

Parkettgeflüster - News: Sponsoren-Wechsel und Rekordquartal

Auf operativer und strategischer Ebene gibt es bei der adidas Aktie derzeit Licht und Schatten: Nach dem medienwirksamen Verlust des Ausstattungsvertrags mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (DFB) muss der Konzern auch den Vertrag für den offiziellen Champions-League-Ball abgeben. In beiden Fällen erhält Konkurrent Nike den Zuschlag. Mit dem DFB endet damit eine Partnerschaft nach über 70 Jahren - ab Januar stattet Nike den Verband für kolportierte 100 Millionen Euro pro Jahr aus....

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