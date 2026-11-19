WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitnehmerseite hat die VW -Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen scharf verurteilt. "Der VW-Vorstand fällt seinen Beschäftigten mit dem Messer in den Rücken", teilte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger mit. "Niemand sollte sich etwas vormachen: Volkswagen steht vor einer Zerreißprobe, über deren Ausmaß sich die Arbeitgeberseite offenbar noch immer nicht im Klaren ist".

Wer glaube, die Belegschaft mürbe machen und die Arbeitnehmerseite Stück für Stück in die Knie zwingen zu können, verkenne die Entschlossenheit der Menschen an den VW-Standorten. "Das wird kein Sturm im Wasserglas, der sich bis Jahresende legt. Das wird ein zäher, erbitterter und kräftezehrender Konflikt, der tiefe Spuren im Konzern hinterlassen wird", teilte Gröger mit.

Mit dem Kompromiss von Ende 2024 hat die Belegschaft nach Angaben von VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo geliefert. Doch inzwischen fühlten sich die Beschäftigten betrogen und trauten dem Vorstand nicht mehr. Seine Zusagen seien offensichtlich nichts mehr wert - und nun kämen die "krassen" Forderungen zum Haustarif obendrauf, teilte Cavallo mit. Dieses Vorgehen zwingt uns, die Dinge diesmal anders auszutragen: Jahrzehntelang habe bei VW die kooperative Konfliktbewältigung gegolten. "Nun will es der Vorstand auf die harte Tour". Die Belegschaft sei bereit dafür.

Arbeitnehmer kritisierte "Katalog des Grauens"



VW hat der IG Metall zuvor die Forderungen für die am Dienstag beginnenden Tarifverhandlungen übermittelt. Die VW-Führung will unter anderem Nullrunden für die Jahre 2027 und 2028 durchsetzen. Außerdem soll die Arbeitszeit von derzeit 35 Stunden in der Woche ohne Entgeltausgleich "nach Bedarf an die betriebliche Auslastung angepasst werden können". Schließlich verlangt VW Streichungen im System von Zusatzzahlungen und Zulagen.

Die Arbeitnehmer sprachen von einem "Katalog des Grauens". Ihnen zufolge fordert Volkswagen unter anderem auch den Wegfall des Jubiläumsgelds für langjährige Beschäftigte, die Abschaffung der bezahlten 20-Minuten-Pause im Dreischichtbetrieb. VW stelle darüber hinaus die freien Tage an Heiligabend sowie Silvester infrage und lege die Axt an die tarifliche Ergebnisbeteiligung an. Gekippt werden soll demnach auch die Übernahmeregelung für Auszubildende und dual Studierende./jwe/DP/jha