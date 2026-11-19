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Während Anthropic den bisherigen SpaceX-Rekord bricht, rät Philip Hopf zur Zurückhaltung. Auch die US-Notenbank liefert neuen Gegenwind für den KI-Sektor. Eine HKCM-Analyse.

Es ist der größte Börsengang aller Zeiten. Am Donnerstag startet die Aktie von Anthropic, dem Entwickler des KI-Assistenten Claude, unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. In letzter Minute hat das Unternehmen sein Angebot noch einmal deutlich ausgeweitet: Statt 825 Millionen Aktien kommen nun 980 Millionen Papiere zu je 83 US-Dollar an den Markt. Zusammen mit einer Privatplatzierung erreicht das Volumen 107.31 Milliarden US-Dollar. Damit übertrifft Anthropic den bisherigen Rekord von SpaceX.

Doch während viele Anleger auf einen frühen Einstieg in den nächsten KI-Giganten hoffen, kommt von HKCM-Gründer Philip Hopf eine klare Warnung: "Finger weg." Zum Ausgabepreis hält er die Aktie für überhyped. Und er ist nicht der einzige, der Grund zur Vorsicht sieht. Fast zeitgleich mit der Preisfestsetzung signalisierte die US-Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen anstehen könnten. Warum Hopf beim Rekord-IPO nicht mitmacht und wann er bei KI-Aktien zugreifen würde, zeigt die folgende HKCM-Analyse.

Rekord auf den letzten Metern

Die finale Preisfestsetzung übertraf selbst die ambitioniertesten Erwartungen. Ursprünglich hatte Anthropic eine Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar angepeilt. Am Ende lag der Ausgabepreis mit 83 US-Dollar klar darüber. Der eigentliche Börsengang bringt 81.31 Milliarden US-Dollar ein, weitere 26 Milliarden US-Dollar stammen aus einem Direktverkauf an strategische Investoren wie Google, Nvidia, Microsoft und TSMC. Beim Börsenstart wird Anthropic mit rund 1.5 Billionen US-Dollar bewertet.

Bemerkenswert ist die Botschaft, mit der das Unternehmen an die Börse geht. Auf fast 100 Seiten beschreibt der Börsenprospekt mögliche Gefahren künstlicher Intelligenz. CEO Dario Amodei warnte vor Investoren ausdrücklich davor, dass KI-Agenten sehr schnell leistungsfähiger werden und ihr sicherer Einsatz die größte Herausforderung sei.



Mit 107.31 Milliarden US-Dollar übertrifft der Anthropic-Börsengang alle bisherigen Rekorde.



"Ein Exit-Event für das Großkapital"

Für Philip Hopf ist genau diese Euphorie das Problem. "Zum Ausgabepreis ganz klar überhyped. Eine Chance wird erst daraus, wenn die Euphorie verflogen ist und der Kurs richtig korrigiert hat", sagt er.

Besonders kritisch sieht er den hohen Anteil für Privatanleger. Rund ein Fünftel der Aktien ist für sie vorgesehen. "Da frage ich mich ehrlich: Wer soll hier eigentlich wem die Aktien abnehmen?" Für Hopf ist die Antwort eindeutig: "Ich sehe diesen IPO als Exit-Event für das Großkapital." Die Gefahr liege darin, dass sich Anleger von der Euphorie mitreißen lassen. "Die breite Masse kauft an der Börse traditionell oben und verkauft unten. Ich habe nicht vor, dabei mitzumachen."

Ganz ausschließen will er ein Investment in Anthropic dennoch nicht. "Wir werden den Titel analysieren, sobald es etwas Charthistorie gibt."



Warum Hopf grundsätzlich keine Börsengänge kauft

Seine Skepsis gilt nicht nur Anthropic. Bei Börsengängen verfolgt Hopf eine klare Linie: "Ich kaufe keine. Egal welches." Die Statistik gibt ihm aus seiner Sicht recht. "Die meisten Tech-IPOs verlieren im ersten Jahr die Hälfte und mehr."

Als Beispiel nennt er SpaceX. "Bei SpaceX sind wir zum Start ferngeblieben, haben einen Absturz von über 50 Prozent abgewartet und erst in unserer Kaufzone zugegriffen." Seine Haltung fasst er in einem Satz zusammen: "Mein Geld muss nicht bei jeder Eröffnungsparty tanzen."



Die Fed als möglicher Party-Crasher

Rückenwind für Hopfs Vorsicht kommt ausgerechnet aus Washington. Die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober zeichnen ein deutlich hawkisches Bild. Zwar beließ die Notenbank den Leitzins damals bei 3.75 bis 4.00 Prozent, doch fast alle Teilnehmer hielten weitere Erhöhungen für wahrscheinlich. Einige brachten für Dezember sogar einen Zinsschritt von 50 Basispunkten ins Spiel, falls die Inflation nicht nachlässt.

Die jüngsten Daten liefern dafür Argumente: Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0.4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zugleich beschäftigten sich die Notenbanker ausdrücklich mit Risiken des KI-Booms für die Finanzstabilität. Hohe Investitionen in Rechenzentren und enge Finanzierungsverflechtungen zwischen KI-Unternehmen könnten zum Problem werden, falls die erwarteten Renditen ausbleiben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt mit rund 5.08 Prozent bereits auf einem Niveau, das wachstumsstarke Technologiewerte belastet.

Hartnäckige Inflation, eine hawkische Fed und wachsende KI-Skepsis: Für den Tech-Sektor wird der Gegenwind stärker.



Gute Technik, falscher Preis?

Für Hopf ist der Börsengang Teil einer größeren Entwicklung. "Die erste Welle ist schon da. Über 13 Billionen Dollar Börsenwert haben sich bei KI-Aktien seit den Hochs in Luft aufgelöst, Nvidia steckt im Bärenmarkt." Beim Nasdaq hält er zwar noch einen letzten Anstieg bis ins Frühjahr für möglich, danach rechnet er jedoch mit einer größeren Korrektur. Den genauen Zeitpunkt könne niemand vorhersagen.

Chancen sieht Hopf deshalb nicht im Hype, sondern im Abverkauf. "Starke Namen aus Halbleitern, Rechenzentren und KI gibt es plötzlich 40 bis 60 Prozent unter ihren Hochs." Interessant sind für ihn auch die Branchen hinter dem KI-Boom wie Strom, Kupfer und Uran. Doch auch dort gilt seine Regel: "Ich setze meine Zone und warte, bis der Kurs zu mir kommt."

Am Ende geht es für Hopf nicht um die Qualität der Technologie, sondern um den Preis. "KI wird die Welt verändern, keine Frage. Aber eine kluge Technologie macht zum Kauf nur dann Sinn, wenn der Preis stimmt. Egal wie gut etwas ist, kann es trotzdem für die Qualität, die es liefert, zu teuer sein. Das sehe ich aktuell bei Anthropic."

Warum Philip Hopf die meisten Tech-IPOs im ersten Jahr im Minus sieht und bei welchen Werten er im Abverkauf zugreifen würde, lesen Sie im vollständigen Interview: "Finger weg!" Philip Hopf warnt vor dem Anthropic-IPO (und verrät, wann er kaufen würde)

Hinweis: Dieser Text gibt die Einschätzung der HKCM wieder und ist keine Anlageberatung.

Enthaltene Werte: US03703U1079