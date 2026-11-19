ANT ermöglicht bereits vor dem Börsengang den Handel rund um die Uhr, Long- und Short-Positionen sowie den automatischen Übergang zu Aktien-CFDs. Hinzu kommen zeitlich begrenzte Sonderkonditionen bei den Kommissionen und eine Befreiung von Übernachtfinanzierungskosten

LONDON, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) hat einen Anthropic Pre-IPO-Differenzkontrakt (Contract For Difference, CFD) auf der Handelsplattform MetaTrader 5 (MT5) eingeführt. Damit erweitert das Unternehmen sein CFD-Angebot im Vorfeld des erwarteten Börsengangs des KI-Unternehmens an der Nasdaq. Das unter dem Handelssymbol ANT verfügbare Instrument ermöglicht berechtigten Kunden der EBC Financial Group (SVG) LLC, bereits vor der öffentlichen Börsennotierung von Anthropic sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse zu setzen.

"Viele Trader haben eine klare Vorstellung davon, wie sie den Wert von Anthropic einschätzen. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, an einem Börsengang teilzunehmen", so Andria Phiniefs, Marketingdirektorin der EBC Financial Group. "ANT eröffnet berechtigten Kunden eine alternative Möglichkeit, bereits vor dem erwarteten Börsengang an den Kursbewegungen von Anthropic zu partizipieren - ohne direkt am IPO teilzunehmen oder Aktien zugeteilt zu bekommen."

Mit ANT erweitert EBC sein Handelsangebot um einen weiteren technologiebezogenen CFD. Dieser ergänzt das bereits breite Portfolio an CFDs auf Währungen, Indizes, Rohstoffe, Aktien und börsengehandelte Fonds (ETFs). Bis zur Börsennotierung von Anthropic steht ANT rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche über MT5 zum Handel zur Verfügung. Kunden können dort jederzeit Kursnotierungen abrufen sowie ihre Orders und Positionen verwalten.

Laut dem am 10. November 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten aktualisierten Prospekt von Anthropic sollen die Aktien der Klasse A voraussichtlich zu einem Preis von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie angeboten werden. Die endgültige Festlegung des Ausgabepreises wird für den 18. November (US-Zeit) erwartet. Der Handelsstart an der Nasdaq ist für den 19. November unter dem Tickersymbol ANT vorgesehen. Dieser Zeitplan steht jedoch weiterhin unter dem Vorbehalt eines planmäßigen Verlaufs des Börsengangs.

In den neun Monaten bis zum 30. September 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz von 33,24 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 1.206 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den zwölf Monaten bis zum 30. September erwirtschaftete das Unternehmen mit jedem seiner mehr als 11.900 Kunden einen Umsatz von mindestens 100.000 US-Dollar. Diese Geschäftszahlen lassen jedoch keine Rückschlüsse auf den Kurs zu, zu dem die Aktien oder die darauf basierenden CFDs gehandelt werden.

Ein EBC-CFD - keine Zeichnung im Rahmen des Börsengangs

ANT ermöglicht es Kunden, an den Kursbewegungen eines börsengehandelten CFD teilzuhaben, ohne dabei Eigentumsrechte an Anthropic-Aktien zu erwerben. Das Halten des Kontrakts beinhaltet weder einen Anspruch auf Aktienzuteilung im Rahmen des Börsengangs noch Stimmrechte, Dividendenansprüche oder einen Anspruch auf physische Lieferung von Aktien. Das Instrument wird weder von Anthropic ausgegeben noch von dem Unternehmen unterstützt. Kunden müssen sich dafür weder am Börsengang beteiligen noch über einen privaten Fonds investieren.

"Wer verschiedene Möglichkeiten vergleicht, um an einem bedeutenden Börsengang teilzuhaben, achtet nicht allein auf die Verfügbarkeit. Auch die Handelsplattform, die Konditionen und der Broker hinter dem jeweiligen Kontrakt spielen eine wichtige Rolle", so Phiniefs. "Mit der Aufnahme von ANT in MT5 erhalten berechtigte Kunden einen weiteren CFD im Handelsangebot von EBC - unterstützt durch unsere leistungsfähige Handelsinfrastruktur und die umfassenden Services, die wir für unsere Produkte bereitstellen."

ANT-Handelsbedingungen und Aktionsangebot

Orders können ab einer Einheit platziert und in Einerschritten erhöht werden. Die maximale Ordergröße beträgt 50 Einheiten. EBC begrenzt die Gesamtposition auf maximal 1.000 Einheiten je Handelsrichtung. Dabei werden auch noch nicht ausgeführte Orders berücksichtigt. Bei diesen Einheiten handelt es sich ausschließlich um CFD-Kontraktmengen, nicht um Aktienanteile an Anthropic.

Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion erlässt EBC bis einschließlich 31. Dezember 2026 die Kommissionen und Übernachtfinanzierungskosten für ANT-Pre-IPO-CFDs. Das Angebot gilt auch für ausgewählte CFDs auf US-Aktien und ETFs. Die jeweils geltenden Spreads, sonstigen Gebühren und Handelsbedingungen nach der Umwandlung richten sich nach den produktspezifischen Bedingungen und den entsprechenden MT5-Kontraktspezifikationen.

Vom Pre-IPO-Handel zum Aktien-CFD

Nach der offiziellen Börsennotierung von Anthropic wandelt die EBC Financial Group bestehende Positionen im ANT-Pre-IPO-CFD automatisch in entsprechende Aktien-CFD-Positionen um. Die Umwandlung erfolgt vorbehaltlich der geltenden Vertragsbedingungen und Umwandlungsvereinbarungen. Kunden müssen dafür keine neuen Orders platzieren. Das Handelssymbol bleibt ANT, während sich die Handelszeiten künftig an den regulären Nasdaq-Handelszeiten orientieren.

Der indikative Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs ist nicht mit dem Kurs des Pre-IPO-CFDs gleichzusetzen. Der endgültige IPO-Ausgabepreis, der Eröffnungskurs der Aktie und die CFD-Kursstellung können voneinander abweichen. Zudem können Veränderungen der Liquidität rund um den Börsenstart Auswirkungen auf offene Positionen haben. Die automatische Umwandlung legt weder den Wert einer Position fest noch schützt sie vor den Risiken des gehebelten Handels.

"Die automatische Umwandlung ermöglicht es, eine bestehende ANT-Position ohne die Aufgabe einer neuen Order fortzuführen. Sie bietet jedoch keine Garantie dafür, welchen Wert diese Position zu Beginn des öffentlichen Handels haben wird", ergänzte Phiniefs. "Kunden sollten zwischen dem IPO-Ausgabepreis und dem CFD-Kurs unterscheiden und berücksichtigen, dass sich Handelszeiten und Marktbedingungen nach der Börsennotierung ändern können."

Die Handelsinfrastruktur von EBC als Grundlage des CFD-Angebots

Im Rahmen seines umfassenden Devisen- und CFD-Geschäfts arbeitet EBC mit mehr als 50 Liquiditätsanbietern aus dem Bankensektor und anderen Bereichen zusammen. Mithilfe einer eigens entwickelten Smart Order Routing Engine werden Aufträge auf Grundlage der jeweils verfügbaren Kurse ausgeführt. Diese Infrastruktur bildet die Grundlage des gesamten Brokerage-Angebots von EBC. Die spezifischen Preis- und Vertragsbedingungen für ANT sind davon unabhängig und müssen direkt auf MT5 geprüft werden.

Den veröffentlichten unternehmensweiten Kennzahlen zufolge werden mehr als 87,6 % aller Kundenaufträge zu besseren Kursen als den ursprünglich angefragten ausgeführt. Die durchschnittliche Ausführungszeit liegt bei unter 20 Millisekunden. Zudem verfügt die Infrastruktur über eine Kapazität von mehr als 1.000 Aufträgen pro Sekunde bei einer Datenübertragungsstabilität von 98,75 %. Diese Zahlen beziehen sich auf das allgemeine Handelsumfeld von EBC. Sie stellen weder ANT-spezifische Leistungswerte noch eine Garantie für bestimmte Ausführungsergebnisse dar.

Je nach Instrument und Kontomodell können Kunden das umfassende CFD-Angebot von EBC über MetaTrader 4 (MT4) und MetaTrader 5 (MT5) handeln. Für ANT bietet MT5 neben dem Zugriff auf die jeweiligen Kontraktspezifikationen auch Charting-Funktionen, technische Indikatoren und Tools zur Orderverwaltung. Weitere Informationen zu CFDs, Hebelwirkung und den damit verbundenen Handelsrisiken finden Kunden in der EBC Trading Academy sowie in den FAQs zu Pre-IPO-CFDs.

Auszeichnungen für das umfassende Handelsangebot von EBC

Bei den World Finance Forex Awards 2026 wurde EBC weltweit als "Vertrauenswürdigster Devisenbroker" und "Bester CFD-Broker" ausgezeichnet. Damit setzt die Gruppe ihre Erfolgsserie bei den World Finance Awards bereits zum vierten Mal in Folge fort. Darüber hinaus erhielt EBC bei den Global Forex Awards 2026 - Retail die Auszeichnung "Bester CFD-Anbieter - Global".

Zu den weiteren regionalen Auszeichnungen im Jahr 2026 zählen der Titel "Bester Broker APAC" bei den UF AWARDS APAC sowie "Bester Broker für den Devisenhandel" bei den Premios Rankia Chile. Auch in den Vorjahren konnte EBC zahlreiche Auszeichnungen entgegennehmen: Bei den World Finance Awards erhielt die Gruppe 2023 die Titel "Beste Devisenhandelsplattform" und "Beste Handelsausführung", 2024 die Auszeichnungen "Vertrauenswürdigster Devisenbroker" und "Bester CFD-Broker" sowie 2025 die Titel "Vertrauenswürdigster Broker" und "Beste Handelsplattform". Hinzu kam die Auszeichnung als "Bester CFD-Anbieter" bei den Online Money Awards 2025.

In ihrer Gesamtheit würdigen diese Auszeichnungen unterschiedliche Bereiche des Brokerage-Angebots von EBC - von den Handelsplattformen und der Orderausführung bis hin zu den CFD-Dienstleistungen. Sie unterstreichen die Breite des Handelsangebots, unabhängig von den spezifischen Merkmalen und Vertragsbedingungen einzelner Instrumente wie ANT.

Berechtigte Kunden finden weitere Produktinformationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Pre-IPO-CFDs unter https://www.ebc.com/trading-product/anthropic-ipo/. Vor der Aufgabe einer Order sollten die aktuelle Handelsverfügbarkeit, Spreads, zulässigen Ordergrößen und sonstigen Vertragsbedingungen direkt auf MT5 überprüft werden.

Wichtige Hinweise

ANT-Pre-IPO-CFDs werden von der EBC Financial Group (SVG) LLC angeboten. Sie vermitteln keinerlei Eigentumsrechte an Anthropic Aktien und begründen weder Stimmrechte noch einen Anspruch auf die Teilnahme am Börsengang. EBC steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu Anthropic. Das Produkt wird weder von Anthropic ausgegeben noch gesponsert oder empfohlen. Der geplante Börsengang kann sich verzögern oder vollständig ausfallen. Die Kurse von Pre-IPO-CFDs können erheblichen Schwankungen unterliegen, Kurslücken aufweisen und deutlich vom späteren Ausgabepreis im Rahmen des Börsengangs abweichen. Die Verfügbarkeit des Produkts richtet sich nach der jeweils geltenden Rechtsordnung und der rechtlichen Stellung des Kunden.

Risikohinweis: Der Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) ist komplex und aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko verbunden, schnell Geld zu verlieren. Der Handel auf Margin ist risikoreich und nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Handelserfahrung und Ihre persönliche Risikobereitschaft sorgfältig prüfen. Sie können einen Teil oder Ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Lassen Sie sich unabhängig beraten und stellen Sie sicher, dass Sie die mit dem CFD-Handel verbundenen Risiken vollständig verstanden haben, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.

Über die EBC Financial Group

Die in London gegründete EBC Financial Group wurde vier Jahre in Folge von "World Finance" als "Bester globaler Broker" ausgezeichnet. Das Unternehmen verfügt über Tochtergesellschaften, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA, der australischen ASIC, der Finanzaufsicht der Cayman Islands (CIMA) und der südafrikanischen FSCA reguliert werden. Weltweit betreut die EBC Financial Group mehr als 8 Millionen registrierte Nutzer in über 100 Ländern und Regionen. Als offizieller Partner des FC Barcelona engagiert sich EBC zudem gemeinsam mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Oxford, dem Programm "United to Beat Malaria" der UN-Stiftung sowie einer Reihe von Kinderhilfswerken weltweit über seine eigene Wohltätigkeitsorganisation, die EBC Group Foundation, für die finanzielle Bildung.

Ansprechpartner für die Presse:

Faiz Alavi Sulaiman

Leitender Mitarbeiter, Globale Öffentlichkeitsarbeit

faiz.sulaiman@ebc.com

Aldric Tinker Toyad

Leiter Globale Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

aldric.tinker@ebc.com