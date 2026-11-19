HELSINKI (dpa-AFX) - Die EU-Chemikalienagentur ECHA hat sich für eine weitreichende Beschränkung sogenannter PFAS-Chemikalien in der Europäischen Union ausgesprochen. Zu dieser Einschätzung kommen zwei wissenschaftliche Komitees der Agentur. PFAS, die wegen ihrer wasser-, schmutz- und fettabweisenden Eigenschaften in vielen Verbraucherprodukten eingesetzt werden, sollen laut der Agentur aber nicht komplett verboten werden: Laut der Empfehlung sollen Ausnahmen und Übergangsfristen gelten.

PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind extrem langlebige, von Menschen hergestellte Chemikalien, die sich in der Umwelt kaum abbauen. Deswegen werden sie häufig auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet. Sie werden mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. PFAS stehen unter anderem im Verdacht, Leberschäden sowie Nieren- und Hodenkrebs zu verursachen.

Regeln "so schnell wie möglich"



Die ECHA-Stellungnahmen werden in den kommenden Wochen an die Europäische Kommission übermittelt, wie es in einer Mitteilung hieß. Über ein mögliches Verbot der Stoffe entscheidet die Kommission gemeinsam mit den EU-Mitgliedstaaten. Eine Kommissionssprecherin sprach von einem wichtigen Schritt. Man hoffe, "so schnell wie möglich" neue Regeln zu verabschieden.

Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Norwegen und Schweden hatten bereits 2023 vorgeschlagen, Herstellung, Einsatz und Inverkehrbringen von PFAS zum Wohle von Umwelt und Gesundheit im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) fast komplett zu verbieten. Zum EWR zählen die gesamte EU sowie Norwegen, Island und Liechtenstein.

PFAS stecken in vielen Alltagsdingen



Zu den PFAS, die die fünf Länder verbieten lassen wollen, zählen schätzungsweise 10.000 Einzelsubstanzen. Sie finden sich unter anderem in Jacken, Fast-Food-Verpackungen, Kosmetika und beschichteten Pfannen, werden aber auch in der Industrie verwendet. Die Chemikalien können sich in Umwelt und Körper immer stärker anreichern.

Der Europäische Rechnungshof hatte erst am Mittwoch kritisiert, die EU sei bei der Regulierung von PFAS zu langsam. Die meisten der Substanzen seien bisher nicht registriert worden, so dass der EU nur wenige Informationen zu den potenziellen Gefahren vorlägen. Kritisiert wurde zudem, dass Unternehmen weitgehend selbst kontrollieren, ob sie Vorschriften einhalten. Jedes dritte EU-Land führe überhaupt keine Kontrollen durch./wbj/DP/jha