FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich nach den Verlusten der vergangenen Tage am Donnerstag stabilisiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0976 US-Dollar. Das war etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0992 (Mittwoch: 1,0968) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9097 (0,9117) Euro.

Die Stärke des Dollar angesichts der Aussicht auf weitere US-Leitzinserhöhungen hält den Kurs des Euro unter Druck. Er liegt nur leicht über dem Vortagestief. Mit 1,0953 Dollar hatte der Euro den niedrigsten Stand seit April 2025 erreicht.

Nachdem sich die europäische Gemeinschaftswährung von Anfang Oktober bis in den November hinein zunächst stabilisiert hatte, steht sie seit der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten am 10. November wieder unter Druck. So waren die Verbraucherpreise im Oktober überraschend stark gestiegen, was die Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen durch die amerikanische Notenbank Fed befeuert hatte.

Für die USA werden an den Finanzmärkten mittlerweile bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an. In beiden Währungsräumen wird für den Dezember eine Leitzinserhöhung erwartet.

In der Eurozone bestätigten Aussagen von Notenbankvertretern die Erwartungen einer Zinserhöhung im Dezember. Die Bundesbank erwartet zum Jahreswechsel einen "kräftigen" Anstieg der Inflationsrate in Deutschland. "Vor allem aufgrund der militärischen Konflikte im Nahen Osten überwiegen weiterhin die Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick", heißt es im Monatsbericht der Notenbank.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83581 (0,83290) britische Pfund, 175,84 (174,85) japanische Yen und 0,9262 (0,9243) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 3.789 Dollar. Das waren rund 36 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he