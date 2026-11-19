Der KI-Entwickler Anthropic sorgt mit seinem Börsengang für ein historisches Ereignis an den Kapitalmärkten. Mit einem Emissionsvolumen von 81,3 Milliarden US-Dollar und einer Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen Dollar übertrifft das Unternehmen sogar SpaceX. Trotz der enormen Nachfrage könnte sich für Anleger jedoch Geduld auszahlen. 81 Milliarden Dollar durch Aktienverkauf Anthropic hat den Ausgabepreis seiner Aktien auf 83 Dollar festgelegt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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