Beim Goldverkauf lohnt es sich, mehrere Angebote einzuholen. Denn zwischen Juwelieren, Banken und Online-Ankäufern gibt es deutliche Unterschiede.

Wer Gold zu einem fairen Preis verkaufen möchte, ist bei spezialisierten Edelmetallhändlern wie Degussa Goldhandel (Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH) und bei Scheideanstalten meist an der richtigen Adresse: Sie prüfen Gold fachkundig und kaufen zu tagesaktuellen Kursen an. Welcher Anbieter tatsächlich den fairsten Preis zahlt, hängt jedoch von der Goldart, dem Feingehalt, dem aktuellen Goldkurs und den jeweiligen Ankaufskonditionen ab. Für Goldbarren und Anlagemünzen sind etablierte Edelmetallhändler die naheliegende erste Anlaufstelle. Bei Goldschmuck, Altgold oder Zahngold kommen zusätzlich Scheideanstalten und spezialisierte Goldankäufer infrage.

Entscheidend ist nicht allein, wo Sie Ihr Gold verkaufen, sondern welcher Betrag nach allen möglichen Abzügen tatsächlich ausgezahlt wird. Deshalb lohnt es sich, mehrere Angebote einzuholen und die Wertermittlung nachzuvollziehen.

Das Wichtigste in Kürze

- Verkaufsstelle: Spezialisierte Edelmetallhändler und Scheideanstalten sind geeignete Anlaufstellen für einen fairen Goldankauf.

- Preisvergleich: Holen Sie mindestens drei Angebote ein und vergleichen Sie den tatsächlichen Auszahlungsbetrag.

- Goldwert: Gewicht, Feingehalt und aktueller Goldpreis bestimmen den rechnerischen Materialwert.

- Abschlag: Bei Altgold sind laut Verbraucherzentrale Abschläge von 8 bis 15 Prozent auf den Materialwert üblich.

- Sicherheit: Seriöse Goldankäufer erklären ihre Bewertungsmethode, mögliche Gebühren und die Auszahlungskonditionen.



Wo kann man Gold am besten verkaufen? Die Anlaufstellen im Vergleich



Gold lässt sich bei Edelmetallhändlern, Scheideanstalten, Juwelieren, Banken, Pfandhäusern und spezialisierten Online-Ankäufern verkaufen. Die Anbieter unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Preisgestaltung, Bewertungsmethoden und Verkaufsabwicklung.

Die folgende Übersicht zeigt, welcher Verkaufsweg für welche Situation infrage kommt.

Verkaufsstelle Besonders geeignet für Preis und Transparenz Besonderheiten Edelmetallhändler Goldbarren, Anlagemünzen, teilweise Altgold Häufig veröffentlichte Ankaufspreise für standardisierte Produkte Fachkundige Prüfung, persönliche Beratung in Niederlassungen (z. B. Degussa Sonne/Mond Goldhandel) Scheideanstalt Altgold, Bruchgold, größere Mengen Bewertung nach Edelmetallgehalt, mögliche Prüf- und Verarbeitungskosten Spezialisierung auf Edelmetallanalyse und Recycling Juwelier Schmuck, hochwertige Einzelstücke Konditionen abhängig vom Geschäftsmodell Persönliche Begutachtung, eventuell Bewertung des Schmuckwerts Bank Bestimmte Goldbarren und Anlagemünzen Produktabhängige Ankaufskurse Ankauf nicht überall verfügbar Online-Goldankauf Schmuck, Altgold, Münzen und Barren Teilweise transparente Online-Preislisten Versand-, Versicherungs- und Rücksenderisiken Pfandhaus Kurzfristige Beleihung oder gegebenenfalls Verkauf Konditionen individuell Beleihung ist kein endgültiger Verkauf Privatverkauf Sammlerstücke und gefragte Münzen Preis individuell verhandelbar Höherer Aufwand, Betrugs- und Zahlungsrisiken

Edelmetallhändler und Scheideanstalten: gute Anlaufstellen

Spezialisierte Edelmetallhändler beschäftigen sich regelmäßig mit dem Ankauf und Verkauf physischer Edelmetalle. Bei gängigen Goldbarren und Anlagemünzen lassen sich ihre Ankaufspreise häufig direkt miteinander vergleichen.

Ein Vorteil ist die Spezialisierung auf die Echtheitsprüfung und Bewertung von Gold. Bei einem seriösen Anbieter können Verkäufer nachvollziehen, wie sich das Angebot zusammensetzt.

Zu den bekannten Edelmetallhändlern in Deutschland gehört Degussa Goldhandel mit Sitz in Frankfurt am Main. Degussa kauft Goldbarren, Anlagemünzen, Altgold, Goldschmuck und Zahngold zu tagesaktuellen Kursen an. Der Verkauf ist ohne Terminvereinbarung in rund einem Dutzend Niederlassungen in deutschen Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln möglich, alternativ auch per Postversand. Scheideanstalten sind insbesondere für Altgold, Bruchgold und Edelmetallreste interessant. Sie können den Edelmetallgehalt analysieren und das Material einer Wiederverwertung zuführen. Allerdings nehmen nicht alle Scheideanstalten private Kleinmengen an. Zudem können Mindestmengen, Analyse- oder Verarbeitungskosten gelten.

Juweliere und Banken: Wann lohnt sich der Vergleich?

Ein Juwelier kann eine geeignete Adresse sein, wenn es um hochwertigen Goldschmuck geht. Besonders bei Schmuck bekannter Hersteller oder älteren Einzelstücken kann neben dem reinen Materialwert auch ein eigenständiger Schmuckwert bestehen.

Allerdings kaufen nicht alle Juweliere gebrauchte Schmuckstücke zur Weiterveräußerung an. Manche bewerten sie ausschließlich nach ihrem Goldgehalt.

Banken können ebenfalls Gold ankaufen, insbesondere standardisierte Anlageprodukte. Der Service ist jedoch nicht bei jedem Institut und nicht für jede Goldart verfügbar. Teilweise gelten Einschränkungen für bestimmte Produkte oder Kundengruppen.

Online-Goldankauf: bequem, aber nicht ohne Risiken

Beim Online-Goldankauf wird das Gold an einen Händler versendet und dort geprüft. Anschließend erhalten Verkäufer ein Angebot.

Dieser Weg kann sinnvoll sein, wenn kein geeigneter Händler in der Nähe ist oder sich Ankaufskonditionen verschiedener Anbieter bequem vergleichen lassen.

Vor dem Versand sollten jedoch die Versicherungsbedingungen, mögliche Wertgrenzen, der Prüfprozess und die Rücksendekosten geklärt werden. Ein kostenloses Versandset bedeutet nicht automatisch, dass sämtliche Risiken und Kosten abgedeckt sind.

Pfandhäuser und Privatverkauf: Welche Nachteile bestehen?

Ein Pfandhaus ist vor allem dann interessant, wenn Gold als Sicherheit für ein Darlehen dienen soll. Bei einer Beleihung bleibt die Möglichkeit bestehen, den Gegenstand gegen Rückzahlung des Darlehens und der vereinbarten Kosten auszulösen.

Für einen endgültigen Verkauf sollte ein entsprechendes Kaufangebot gesondert mit anderen Ankaufspreisen verglichen werden.

Beim Privatverkauf lassen sich unter Umständen höhere Erlöse erzielen, etwa für seltene Münzen oder besondere Schmuckstücke. Dafür tragen Verkäufer zusätzliche Risiken bei Bezahlung, Echtheitsprüfung und Übergabe.

Wo verkauft man Goldschmuck, Münzen und Barren am besten?

Die geeignete Verkaufsstelle hängt wesentlich davon ab, welche Art von Gold Sie besitzen. Ein gewöhnlicher Goldring wird anders bewertet als ein standardisierter Anlagebarren oder eine seltene Sammlermünze.

Altgold und Goldschmuck verkaufen

Bei gewöhnlichem Altgold und beschädigtem Goldschmuck ist der enthaltene Edelmetallwert meist die wichtigste Berechnungsgrundlage.

Spezialisierte Goldankäufer und Scheideanstalten sind hierfür geeignete Anlaufstellen. Auch viele Edelmetallhändler kaufen Altgold und Goldschmuck an.

Achten Sie darauf, dass das Gold gewogen, der Feingehalt bestimmt und der angebotene Grammpreis offengelegt wird.

Bei hochwertigem Markenschmuck empfiehlt sich zusätzlich eine Bewertung durch einen Juwelier oder einen spezialisierten Händler. Ein Schmuckstück kann als Gebrauchtware mehr wert sein als sein reiner Goldanteil.

Goldbarren und Anlagemünzen verkaufen

Für standardisierte Goldbarren und bekannte Anlagemünzen wie Krügerrand, Maple Leaf oder Wiener Philharmoniker sind spezialisierte Edelmetallhändler die naheliegende Wahl.

Diese Produkte besitzen in der Regel gut nachvollziehbare Marktpreise. Der tatsächliche Ankaufskurs hängt unter anderem vom Goldpreis, der Stückelung, dem Zustand und der Handelsspanne des Anbieters ab.

Vergleichen Sie möglichst den Ankaufspreis für das exakt gleiche Produkt. Ein Preisvergleich allein auf Basis des Gewichts kann irreführend sein, wenn Münzen oder Barren unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.

Zahngold, Erbschmuck und wertvolle Einzelstücke

Zahngold enthält häufig neben Gold weitere Metalle. Deshalb kann der tatsächliche Edelmetallgehalt nicht allein anhand des Gewichts bestimmt werden.

Bei Erbschmuck und älteren Einzelstücken empfiehlt es sich, vor dem Verkauf den möglichen Sammler-, Design- oder Antiquitätenwert zu prüfen.

Wichtig: Lassen Sie besondere Schmuckstücke oder seltene Münzen nicht vorschnell einschmelzen. Dadurch können Eigenschaften verloren gehen, die für Sammler einen zusätzlichen Wert darstellen.

Woran erkennt man einen fairen Goldankaufspreis?

Ein fairer Goldankaufspreis orientiert sich am tatsächlichen Wert des enthaltenen Goldes beziehungsweise am Marktwert des konkreten Anlageprodukts. Gleichzeitig berücksichtigt er die nachvollziehbaren Kosten und Handelsspannen des Ankäufers.

Der Börsengoldpreis ist deshalb nicht automatisch mit dem Betrag identisch, den Verkäufer erhalten.

Goldwert aus Feingehalt, Gewicht und Goldpreis berechnen

Bei Goldschmuck lässt sich der rechnerische Materialwert anhand von drei Angaben bestimmen:

1. Gewicht des Goldgegenstands in Gramm

2. Feingehalt beziehungsweise Goldanteil

3. Aktueller Preis für ein Gramm Feingold

Die Formel lautet:

Materialwert = Gewicht × Feingehalt × Feingoldpreis pro Gramm

Typische Goldlegierungen sind:

Goldlegierung Goldanteil 333er Gold 33,3% (8 Karat) 585er Gold 58,5% (14 Karat) 750er Gold 75,0% (18 Karat) 916er Gold 91,6% (22 Karat) 999er Gold 99,9% (24 Karat)

Beispiel: Was sind 10 Gramm 585er Gold wert?

Angenommen, Sie besitzen ein Schmuckstück mit einem Goldgewicht von 10 Gramm und einem Feingehalt von 585. Für das Rechenbeispiel wird ein fiktiver Feingoldpreis von 100 Euro pro Gramm verwendet.

10 g × 0,585 × 100 €/g = 585 €

Der rechnerische Materialwert beträgt damit 585 Euro.

Würde ein Händler einen Abschlag von 10 Prozent auf diesen Materialwert ansetzen, ergäbe sich ein Ankaufspreis von:

585 € × 0,90 = 526,50 €

Die Differenz von 58,50 Euro entspricht dem Abschlag.

Der verwendete Goldpreis dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist kein aktueller Börsenkurs. Die Berechnung setzt außerdem voraus, dass die gesamten 10 Gramm aus der angegebenen Legierung bestehen. Edelsteine, nicht goldhaltige Bestandteile und andere Materialien müssen gegebenenfalls getrennt berücksichtigt werden.

Warum unterscheiden sich Goldpreis und Ankaufspreis?

Der Goldpreis am internationalen Markt dient als Ausgangspunkt für die Bewertung. Beim tatsächlichen Ankauf entstehen jedoch Kosten für Prüfung, Verarbeitung, Handel und gegebenenfalls Versand.

Daher liegt der Ankaufspreis für gewöhnliches Altgold regelmäßig unter dem rechnerischen Materialwert.

Laut Verbraucherzentrale sind bei Altgold Händlerabschläge von 8 bis 15 Prozent auf den Materialwert üblich. Diese Spanne ist jedoch keine gesetzliche Vorgabe und keine Garantie für ein angemessenes Angebot.

Bei standardisierten Goldbarren und Anlagemünzen können deutlich andere Handelsspannen gelten. Hier ist ein direkter Vergleich aktueller Produktankaufspreise meist aussagekräftiger.

So vergleichen Sie Goldankauf-Angebote richtig

Ein fairer Preis lässt sich am zuverlässigsten durch den Vergleich mehrerer konkreter Angebote beurteilen.

Prüfen Sie dabei nicht nur den beworbenen Ankaufskurs, sondern auch den Betrag, der Ihnen tatsächlich ausgezahlt wird.

Ein vereinfachtes Beispiel:

Vergleichskriterium Anbieter A Anbieter B Anbieter C Angebot für identisches Gold 540 € 530 € 525 € Zusätzliche Kosten 25 € 0 € 0 € Netto-Auszahlung 515 € 530 € 525 €

Fiktives Beispiel zur Veranschaulichung, keine realen Händlerangebote.

Obwohl Anbieter A den höchsten Ausgangspreis nennt, erhalten Verkäufer bei Anbieter B den höchsten tatsächlichen Auszahlungsbetrag.

Daher gilt: Nicht der beworbene Grammpreis entscheidet über das beste Angebot, sondern der Netto-Ankaufserlös.

Wie erkennt man seriöse Goldankäufer?

Ein seriöser Goldankäufer zeichnet sich vor allem durch nachvollziehbare Bewertungsverfahren, transparente Konditionen und eine geordnete Verkaufsabwicklung aus.

Transparente Preise und nachvollziehbare Goldprüfung

Vertrauenswürdige Anbieter erläutern, wie sie Gewicht, Feingehalt und Echtheit des Goldes feststellen.

Bei Schmuck kann die Prüfung beispielsweise anhand der Punze, geeigneter Prüfverfahren und weiterer Materialanalysen erfolgen. Eine Punze allein ist allerdings kein abschließender Echtheitsnachweis.

Bei Barren und Münzen können zusätzlich Maße, Gewicht, spezifische Eigenschaften und technische Prüfverfahren berücksichtigt werden.

Verkäufer sollten nachvollziehen können, welches Material bewertet wurde und wie sich daraus der angebotene Preis ergibt.

Warnsignale für unseriöse Angebote

Vorsicht ist angebracht, wenn ein Goldankäufer keine nachvollziehbare Preisberechnung vorlegt oder zu einer sofortigen Verkaufsentscheidung drängt.

Weitere Warnsignale sind unklare Gebühren, nicht erläuterte Gewichtsabzüge oder fehlende Informationen über den Umgang mit abgelehnten Angeboten.

Bei einem Versandankauf sollten insbesondere unklare Versicherungsbedingungen und fehlende Rücksenderegelungen kritisch geprüft werden.

Welche Rolle spielen Bewertungen und Qualitätssiegel?

Kundenbewertungen können Hinweise auf die Zuverlässigkeit eines Händlers liefern. Besonders aussagekräftig sind nachvollziehbare Erfahrungen mit Wertermittlung, Kommunikation und Auszahlung.

Einzelne positive oder negative Bewertungen sollten jedoch nicht überbewertet werden.

Auch Mitgliedschaften in Fachorganisationen oder branchenspezifische Qualitätsnachweise können ergänzende Orientierung bieten. Sie ersetzen allerdings weder einen Preisvergleich noch die Prüfung der konkreten Vertragsbedingungen.

Checkliste: Ist der Goldankäufer seriös?

Vor einem Verkauf sollten Sie folgende Fragen beantworten können:

- Ist der Anbieter mit vollständigen Unternehmens- und Kontaktdaten erreichbar?

- Werden die Ankaufspreise und ihre Berechnungsgrundlagen verständlich erklärt?

- Sind mögliche Gebühren und Abzüge vor dem Verkauf bekannt?

- Erfolgt die Wertermittlung anhand nachvollziehbarer Prüfverfahren?

- Ist die Auszahlung eindeutig geregelt?

- Kann ein Angebot ohne unangemessenen Entscheidungsdruck abgelehnt werden?

- Sind beim Versandankauf Versicherung und Rücksendung geklärt?

Je transparenter diese Punkte beantwortet werden, desto besser lässt sich das Angebot beurteilen.

Gold online oder vor Ort verkaufen: Was ist die bessere Wahl?

Beide Verkaufswege können sinnvoll sein. Die Entscheidung hängt davon ab, wie wichtig Ihnen persönliche Beratung, unmittelbare Prüfung und eine bequeme Abwicklung sind.

Vorteile beim Goldverkauf vor Ort

Beim persönlichen Verkauf können Sie den Gegenstand direkt übergeben und Fragen zur Bewertung stellen.

Insbesondere bei Schmuck, Erbstücken oder unklaren Legierungen kann es hilfreich sein, die Prüfung erläutert zu bekommen.

Je nach Anbieter lässt sich der Verkauf unmittelbar abschließen. Vorher sollte geklärt werden, wann und auf welchem Weg die Auszahlung erfolgt.

Was ist beim Online-Goldankauf zu beachten?

Ein Online-Verkauf ermöglicht es, Angebote unabhängig vom Wohnort einzuholen. Allerdings sollte der Versand wertvoller Gegenstände sorgfältig vorbereitet werden.

Klären Sie vorab:

- Bis zu welchem Betrag ist der Versand versichert?

- Welche Verpackungs- und Versandvorgaben gelten?

- Was geschieht, wenn Sie das Ankaufsangebot ablehnen?

- Wer trägt die Kosten und das Risiko der Rücksendung?

- Wann erfolgt die Auszahlung nach Annahme des Angebots?

Dokumentieren Sie den Inhalt der Sendung und bewahren Sie Versandnachweise auf.

Empfehlung: Bei wertvollem Schmuck, seltenen Münzen oder Unsicherheiten über den Goldgehalt ist eine persönliche Begutachtung sinnvoll. Bei standardisierten Barren und Anlagemünzen kann auch ein Online-Verkauf eine geeignete Möglichkeit sein, sofern Preis und Versandbedingungen überzeugen.

Gold sicher und zu einem fairen Preis verkaufen: 5 Schritte

Wer seinen Goldverkauf vorbereitet, kann Angebote besser beurteilen und unnötige finanzielle Nachteile vermeiden.

Schritt 1: Goldart und Feingehalt bestimmen

Prüfen Sie, ob es sich um Goldschmuck, Altgold, Barren oder Münzen handelt. Suchen Sie bei Schmuck nach einer Punze wie 333, 585 oder 750.

Fehlt eine Kennzeichnung, bedeutet das nicht automatisch, dass der Gegenstand kein Gold enthält. Eine fachkundige Prüfung kann Klarheit schaffen.

Schritt 2: Den ungefähren Goldwert berechnen

Ermitteln Sie das Gewicht und den Feingehalt. Nutzen Sie einen aktuellen Feingoldpreis, um den rechnerischen Materialwert einzuschätzen.

Bei Anlageprodukten sollten Sie zusätzlich die aktuellen Ankaufskurse für das konkrete Produkt vergleichen.

Schritt 3: Mindestens drei Angebote einholen

Fragen Sie bei unterschiedlichen geeigneten Ankäufern nach dem möglichen Verkaufserlös.

Bei Goldbarren und Münzen lassen sich veröffentlichte Ankaufspreise häufig als erste Vergleichsgrundlage verwenden. Bei Schmuck kann eine individuelle Prüfung erforderlich sein.

Schritt 4: Konditionen und Auszahlung prüfen

Vergleichen Sie sämtliche Kosten und den endgültigen Auszahlungsbetrag.

Klären Sie auch, ob das Angebot verbindlich ist, wie lange es gilt und welche Bedingungen für die Annahme bestehen.

Schritt 5: Verkauf dokumentieren

Bewahren Sie die Verkaufsabrechnung und gegebenenfalls Prüf- und Versandunterlagen auf. Bringen Sie zum Verkauf vor Ort einen gültigen Ausweis mit.

Die Dokumentation kann bei späteren Rückfragen oder steuerlichen Sachverhalten hilfreich sein.

Häufige Fragen zum fairen Goldverkauf

Wer zahlt den höchsten Preis für Gold?

Es gibt keinen Anbieter, der unabhängig von Goldart und Marktsituation grundsätzlich den höchsten Ankaufspreis zahlt. Spezialisierte Edelmetallhändler wie Degussa Goldhandel und Scheideanstalten sind die richtigen Vergleichsadressen, weil sie Gold fachkundig prüfen und zu tagesaktuellen Kursen ankaufen. Bei Barren und Anlagemünzen sollten die aktuellen Produktankaufspreise verglichen werden. Bei Schmuck ist zusätzlich die individuelle Bewertung entscheidend.

Kann man Gold bei der Bank verkaufen?

Ja, einige Banken kaufen bestimmte Goldbarren und Anlagemünzen an. Allerdings bieten nicht alle Institute diesen Service an. Teilweise gelten Einschränkungen hinsichtlich der Produkte oder der Kundenbeziehung. Ein Vergleich mit spezialisierten Edelmetallhändlern ist sinnvoll.

Wie hoch darf der Abschlag beim Goldankauf sein?

Es gibt keinen allgemein vorgeschriebenen maximalen Händlerabschlag. Bei Altgold nennt die Verbraucherzentrale 8 bis 15 Prozent als übliche Spanne. Ob ein konkretes Angebot angemessen ist, hängt unter anderem von der Goldart, den Prüfkosten und den aktuellen Marktbedingungen ab. Für Anlagegold gelten andere Preisbildungsmechanismen.

Sollte man Gold jetzt verkaufen oder warten?

Der optimale Verkaufszeitpunkt lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen. Der Goldpreis kann sowohl steigen als auch fallen. Wer verkaufen möchte, sollte den aktuellen Marktpreis, den eigenen Liquiditätsbedarf und die verfügbaren Ankaufsangebote berücksichtigen. Ein vermeintlich günstiger Goldkurs nützt wenig, wenn der tatsächliche Ankaufspreis deutlich darunterliegt.

Muss man beim Goldverkauf Steuern zahlen?

Bei privat gehaltenem physischem Gold können Gewinne aus einem Verkauf innerhalb der einjährigen Haltefrist grundsätzlich unter die Regelungen für private Veräußerungsgeschäfte nach § 23 Einkommensteuergesetz fallen. Nach Ablauf der Haltefrist sind entsprechende private Veräußerungsgewinne grundsätzlich nicht steuerpflichtig.

Innerhalb der Haltefrist ist insbesondere die gesetzliche Freigrenze für die Summe der betreffenden privaten Veräußerungsgewinne zu beachten: Seit 2024 bleiben Gewinne steuerfrei, wenn der Gesamtgewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften im Kalenderjahr unter 1.000 Euro liegt. Ab 1.000 Euro ist der gesamte Gewinn steuerpflichtig, nicht nur der übersteigende Teil. Für besondere Konstellationen, beispielsweise Betriebsvermögen oder gewerblichen Handel, können andere Regeln gelten. Diese Informationen ersetzen keine Steuerberatung.

Kann man Gold ohne Rechnung verkaufen?

Ein Verkauf kann grundsätzlich auch ohne ursprüngliche Kaufrechnung möglich sein. Seriöse Händler prüfen die Echtheit. Bei Bargeschäften ab 2.000 Euro sind Edelmetallhändler nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, die Identität des Verkäufers festzustellen. Bei größeren Werten oder unklarer Herkunft können zusätzliche Nachweise erforderlich werden. Kaufbelege sind außerdem hilfreich, um Anschaffungskosten und Haltedauer nachzuweisen.

Wo kann man Gold ohne Risiko verkaufen?

Ein vollständig risikofreier Goldverkauf lässt sich nicht garantieren. Risiken lassen sich jedoch reduzieren, indem Sie einen nachvollziehbar arbeitenden Händler auswählen, Preise vergleichen und die Verkaufsbedingungen vorab prüfen. Beim persönlichen Verkauf entfällt das Versandrisiko. Beim Online-Verkauf sind eine geeignete Versicherung und klare Rücksenderegelungen besonders wichtig.

Fazit: Der faire Goldpreis entscheidet, nicht allein der Ankaufsort



Wer Gold zu einem fairen Preis verkaufen möchte, sollte sich nicht auf das erste Angebot verlassen. Spezialisierte Edelmetallhändler wie Degussa Goldhandel und Scheideanstalten sind gute Ausgangspunkte für einen Vergleich. Bei besonderen Schmuckstücken oder Sammlermünzen können weitere Experten sinnvoll sein.

Entscheidend sind eine nachvollziehbare Wertermittlung, transparente Ankaufskonditionen und der tatsächlich ausgezahlte Betrag.

Der wichtigste Schritt vor dem Verkauf: Ermitteln Sie den ungefähren Wert Ihres Goldes und vergleichen Sie anschließend mehrere Angebote. So schaffen Sie eine fundierte Grundlage für Ihre Verkaufsentscheidung.

Quellen

- Verbraucherzentrale: Gold verkaufen: So erzielen Sie den besten Preis für Ihr Altgold, Stand: 29.01.2026

- § 23 EStG - Private Veräußerungsgeschäfte , gesetze-im-internet.de

- § 10 GwG - Allgemeine Sorgfaltspflichten, gesetze-im-internet.de

Enthaltene Werte: DE0009653386