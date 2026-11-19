Mitteilung der PORR AG: PORR im dritten Quartal on Track - EBIT um 13,0 % auf EUR 122,2 Mio. gesteigert- EUR 10 Mrd.-Marke im Auftragsbestand erreicht (+4,4 %) - Wachstum bei Leistung und Umsatz: +4,1 % - Ausblick 2026 bestätigt: Leistungs- und Umsatzwachstum von 2,0 % bis 4,0 % / EBIT-Marge von 3,2 % bis 3,3 % Der Tiefbau ist weiterhin der Auftragsbringer, aber auch im Hochbau legte die PORR mit zahlreichen Großaufträgen in den ersten drei Quartalen des Jahres eine starke Performance hin. Dabei setzt sie weiterhin auf eine selektive Auftragsannahme mit Fokus auf attraktive Wachstumsmärkte. Zuwächse gibt es auch ergebnisseitig mit einem Plus von 13,0 % im Betriebsergebnis (EBIT) und einer EBIT-Marge von 2,5 %. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres entwickelte sich die Auftragslage für die PORR positiv. Der Zuwachs im Auftragsbestand spiegelt auch die gute Marktentwicklung wider. Im Hochbau findet die erwartete Erholung statt. Insbesondere der Industriebau mit Reinräumen und Forschungseinrichtungen, der Bau von Gesundheitseinrichtungen sowie der Verteidigungsbereich gewinnen deutlich an Fahrt. Auch bei leistbarem Wohnraum ist der hohe Bedarf am Markt deutlich spürbar. Das wirkt sich erfreulich auf die Auftragsbücher aus. Im dritten Quartal gewann die PORR mehrere Großprojekte. Zum Beispiel errichtet sie im Rahmen des German Contractor Augmentation Programs der Deutschen Bundeswehr (G-CAP) ...

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