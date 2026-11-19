"Asquira" heißt eine neue Plattform für den diskreten Jobwechsel in der Versicherungsbranche, die erst vor Kurzem gelauncht wurde. Fachkräfte legen dort kostenlos ein Profil an, Unternehmen erhalten dieses bei Suchtreffern zunächst anonymisiert. Seit November 2026 bietet die neue Plattform Asquira Möglichkeiten für den "diskreten Jobwechsel" in der Versicherungsbranche. Fachkräfte aus Innendienst, Schadenregulierung, Maklerbetreuung, Underwriting und Vertrieb können dort laut einer Pressemitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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