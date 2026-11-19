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Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat das an die Anmerkungen der FSC angepasste freiwillige öffentliche Übernahmeangebot eingereicht



19.11.2026 / 17:26 CET/CEST

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Shelly Group SE: SE 2026 A SAS hat das an die Anmerkungen der FSC angepasste freiwillige öffentliche Übernahmeangebot eingereicht



Sofia/München, 19. November 2026 - Der Verwaltungsrat der Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / die "Gesellschaft") wurde heute von der SE 2026 A SAS (die "Bieterin"), einer mittelbaren hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Schneider Electric SE, darüber informiert, dass die Bieterin am heutigen Tag bei der Bulgarischen Finanzaufsichtskommission (Financial Supervision Commission, die "FSC") die von der Behörde geforderten Änderungen und Anpassungen ihres ursprünglich am 24. September 2026 vorgelegten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb sämtlicher Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") eingereicht hat. Die Änderungen und Anpassungen erfolgten entsprechend den Anforderungen, die die FSC mit Beschluss Nr. 664-TP vom 22. Oktober 2026 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Angebots festgelegt hat. Wie am 24. September 2026 bekannt gegeben, beträgt der Angebotspreis EUR 70,00 je Aktie in bar. Diese Konditionen sowie die Mindestannahmeschwelle von 95 % bleiben unverändert. Das geänderte Angebot steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die FSC. Die Annahmefrist beginnt erst mit der Veröffentlichung des von der FSC genehmigten Angebots. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird seine begründete Stellungnahme zum Angebot zu gegebener Zeit innerhalb der geltenden gesetzlichen Fristen und im Einklang mit den Anforderungen des anwendbaren Rechts abgeben. Diese Mitteilung enthält dementsprechend keine begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats zum Angebot und ist nicht als solche auszulegen. Wie nach bulgarischem Recht gemäß Artikel 151 Abs. 4 des bulgarischen Gesetzes über das öffentliche Angebot von Wertpapieren vorgeschrieben, wird die Gesellschaft heute auf ihrer Website ein Pflichtdokument veröffentlichen, das den Inhalt und die wesentlichen Bedingungen des geänderten Angebots sowie die Absichten der Bieterin in Bezug auf die Gesellschaft darlegt: https://corporate.shelly.com/en/page/tender-offer . Weitere Informationen unter corporate.shelly.com .



Über Shelly Group Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart-Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Vertriebsorganisationen in den Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), BeNeLux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Nordics (Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland) und Iberia (Spanien und Portugal) sowie in Polen, Italien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Bulgarien, Slowenien, den USA und China ist die Shelly Group international breit aufgestellt. Die Shelly Group SE (ISIN: BG1100003166) ist an der Bulgarischen Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA: SLYG ) notiert und in den SDAX einbezogen.



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Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren der Shelly Group dar. Das Angebot wird ausschließlich auf Grundlage des Angebotsdokuments nach dessen Genehmigung durch die FSC unterbreitet. Aktionären wird empfohlen, das Angebotsdokument sowie die begründete Stellungnahme des Verwaltungsrats der Shelly Group sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.



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