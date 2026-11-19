Vaduz (ots) -Liechtenstein baut die Förderung innovativer und wachstumsorientierter Startups gezielt aus. Das Amt für Volkswirtschaft und die Switzerland Innovation Park Ost AG haben dazu eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Technologieintensive und skalierbare Startups aus Liechtenstein erhalten künftig Zugang zu Startfeld, der Startup-Förderung des Switzerland Innovation Park Ost, und zu einem etablierten Netzwerk aus Wirtschaft, Wissenschaft, Finanzierung und Innovation.Nutzung regionaler Strukturen und KompetenzenLiechtenstein nutzt mit der Kooperation bestehende Strukturen und Kompetenzen in der Region. Startups erhalten Unterstützung von der Einschätzung ihres Entwicklungspotenzials über die individuelle Beratung bis zur Vernetzung mit Fachpersonen, Unternehmen, Investorinnen und Investoren. Die Beratung deckt zentrale Fragen der Unternehmensentwicklung ab und wird auf die Bedürfnisse des jeweiligen Startups abgestimmt. Erstgespräche können an der Startfeld-Anlaufstelle im nahegelegenen Buchs/SG stattfinden und ermöglichen liechtensteinischen Startups einen niederschwelligen Zugang zum Förderangebot.Neue Fördermöglichkeit und Netzwerke für StartupsPro Jahr können maximal drei liechtensteinische Startups ein Förderpaket im Wert von jeweils CHF 18'000 beziehen. Voraussetzung ist eine erfolgreiche Präsentation vor dem Expertengremium von Startfeld. Die Startups stehen im Qualitätswettbewerb mit anderen Bewerbenden; das Gremium entscheidet, welche Unternehmen ein Förderpaket erhalten. Die Förderung wird nicht als Geldbetrag ausbezahlt. Sie kann für professionelle Beratungs- und Unterstützungsleistungen, wie beispielsweise ein individuelles Projektcoaching, eingesetzt werden, die auf die Entwicklungsbedürfnisse des Startups ausgerichtet sind. Die selektive Vergabe der Förderpakete entspricht der Ausrichtung der liechtensteinischen Startup-Förderung nach dem Grundsatz Qualität statt Quantität.Die Vereinbarung stärkt zugleich die Einbindung Liechtensteins in das regionale Startup- und Innovationsökosystem. Gerade bei Vernetzung und Investor Readiness bestehen in der Region etablierte Angebote, an die liechtensteinische Startups anknüpfen können. Startfeld führt beispielsweise Investors Days durch, an denen ausgewählte Startups mit Investorinnen und Investoren zusammengebracht werden.Auch junge Menschen im FokusEine höhere Sichtbarkeit von Startups und unternehmerischem Handeln soll zugleich zeigen, dass die Entwicklung eigener Ideen und eine Unternehmensgründung auch in Liechtenstein realistische Perspektiven sind. Insbesondere junge Menschen sollen ermutigt werden, eigene Ideen aufzugreifen, weiterzuverfolgen und unternehmerisches Handeln als mögliche berufliche Option in Betracht zu ziehen. Damit wird auch ein Anliegen des Jugendrats in Liechtenstein aufgegriffen, unternehmerisches Denken und Eigeninitiative bei jungen Menschen stärker zu fördern.Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2027 in Kraft. Die Zusammenarbeit wird jährlich evaluiert.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und SportKatja Gey, Leiterin Amt für VolkswirtschaftT +423 236 68 80katja.gey@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943713