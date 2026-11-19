Die AMD-Aktie geriet heute unter Druck, nachdem Hunterbrook am 19. November eine Short-Position offengelegt und zwei kritische Berichte veröffentlicht hatte. Der Vorwurf: Beim chinesischen Serverhersteller IEIT Systems sei auch nach dessen Aufnahme auf die US-Entity-List im März 2025 neuere AMD-Firmware in Produkten aufgetaucht.



Zudem richtet Hunterbrook den Blick auf AMDs Kundenfinanzierung. Hunterbrook beziffert mögliche Aktienkäufe durch zwei große KI-Kunden auf bis zu 320 Mio. Aktien - zum Nominalpreis von einem Cent - und nennt zudem rund 28 Mrd. Dollar an Garantien, Leasing- und Cloud-Kapazitätszusagen sowie 5,1 Mrd. Dollar an Beteiligungen. Das sind teils bedingte, mehrjährige Verpflichtungen und nicht gleichbedeutend mit sofort fälligen Schulden. Bei nachlassenden KI-Investitionen könnten sie AMD dennoch belasten.



Hunterbrook profitiert wie üblich in solchen Fällen (siehe auch Deutz) von fallenden Kursen. Wie immer gilt in diesem Fall zunächst Ruhe zu bewahren und die Stellungnahme von AMD abzuwarten. Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info





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