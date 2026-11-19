Alle feiern den Anthropic-Börsengang. Dabei passiert gerade das hier
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|KI-Unternehmen: Anthropic-Aktie macht Kurssprung zum Börsenstart
|18:23
|London close: FTSE slumps amid raft of corporate news; Anthropic surges in debut
|18:21
|Rekord-Börsengang: Anthropic-Aktie legt fulminanten Start hin
|18:21
|Erster Anthropic-Kurs an der Nasdaq festgestellt
|18:21
|Anthropic: KI-Firma startet mit Rekord-Börsengang
|Unternehmen / Aktien
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|ANTHROPIC PBC
|92,03
|-11,09 %