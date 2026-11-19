Frankfurt (ots) -Kein Wunder, dass die Jugend auch an diesem Freitag wieder wütend aufbegehren will: Sie hat politisch kaum etwas mitzureden, sieht, wie die Regierung des historisch unbeliebtesten Kanzlers der Bundesrepublik ihre Zukunft verzockt, und soll dennoch brav die Füße stillhalten. (...)Sie sind aufgewachsen in klaffenden Widersprüchen: zwischen globaler Klimabewegung und jährlich verfehlten Klimazielen. Zwischen lautstarken Bekenntnissen zur Menschenwürde und dröhnender Stille zu massiven Völkerrechtsbrüchen in Gaza. (...)Jedes Mal, wenn junge Aktive in den vergangenen 15 Jahren politische Forderungen aufgestellt haben, wurden sie mit schalen Kompromissen abgespeist.(...)Diese Jungen, von denen fast 40 Prozent einen Migrationshintergrund haben, sollen hinnehmen, dass der Kanzler rassistisch gegen sie und ihre Freund:innen hetzt. Und dass immer dieselben zum Ziel von Polizeikontrollen werden. Und dass prominente Unionspolitiker hier geborene und aufgewachsene jugendliche Staatsbürger als "migrantische Milieus" ausgrenzen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6394228