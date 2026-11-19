Grefrath (ots) -
HOLIDAY ON ICE präsentiert mit MIRAGE ein spektakuläres Festival on Ice! Knapp 3.000 Gäste feierten die neue Show mit minutenlangen Standing Ovations! Das Team aus internationalen Spitzenathlet:innen begeistert mit actiongeladenem Stuntskating, atemberaubender Luftakrobatik und faszinierenden Ensembleszenen.
Mit tosendem Applaus feierte HOLIDAY ON ICE in Grefrath (NRW) die Weltpremiere von MIRAGE. Die neue Show von HOLIDAY ON ICE ist ein Abend der Superlative, voller Musik, Glamour und sportlicher Highlights. 35 Skaterinnen und Skater aus zwölf Nationen verwandeln das Eis in eine pulsierende Festivalbühne. Erstmals nimmt Stuntskating eine zentrale Rolle in einer HOLIDAY ON ICE Show ein und eröffnet eine neue Dimension von Speed, Sport und Adrenalin. Mit spektakulären Tricks, waghalsigen Sprüngen und atemberaubenden Manövern bringen die Skater:innen die Eisfläche zum Beben.
MIRAGE ist Festival pur. Spektakuläre Luftakrobatik lässt das Publikum staunen und sorgt für echte Gänsehautmomente. Kraft und Eleganz verschmelzen zu faszinierenden Bildern voller Spannung und Magie. So definiert MIRAGE unter der Leitung von HOLIDAY ON ICE CEO Peter O'Keeffe und Kreativdirektor Robin Cousins die Grenzen klassischer Eiskunstlauf-Shows neu. "Mit MIRAGE ist eine ganz besondere Festival-Saison für HOLIDAY ON ICE gestartet. Weltklasse-Eiskunstlauf, Glamour und jede Menge Spaß! Wir laden unser Publikum ein, gemeinsam mit uns zu feiern. Bei der Weltpremiere haben wir einen glanzvollen Auftakt erlebt und starten jetzt die Tour durch 21 Städte in Deutschland", sagt Peter O'Keeffe.
Gemeinsam mit der Dramaturgin Kate Golledge und dem Choreografie-Duo Mark Naylor und Yebin Mok erschuf Kreativdirektor Robin Cousins eine Festivalwelt, in der sportliche Perfektion und modernes Live-Entertainment verschmelzen. Die ikonischen Kostüme im Spannungsfeld von Haute Couture und Festival Fashion sowie immersive Bühnenelemente lassen das Publikum mitten ins Geschehen eintauchen. "MIRAGE geht unter die Haut. Aus unserer Idee ist Stück für Stück eine unglaubliche Show entstanden. Das Publikum ist zum ersten Mal in die Festival-Energie von MIRAGE eingetaucht. War das nicht unglaublich? Der Funke ist direkt übergesprungen und das ganze Team ist sehr stolz. Jetzt freuen wir uns auf die Tour durch Deutschland. Wir sind bereit", so Robin Cousins.
MIRAGE - Die Story
Einmal im Jahr trifft sich die internationale Elite aus Musik, Mode und Glamour in einem exklusiven Inselresort - zu einem Festival der Superlative. Wenn die Scheinwerfer aufflammen und das Blitzlichtgewitter beginnt, heißt es:
It's Time for ... MIRAGE!
MIRAGE ist eine schillernde Festivalwelt zwischen Ruhm und Verwandlung, Verführung und Illusion. Doch inmitten von Glamour, großen Träumen und außergewöhnlichen Begegnungen entdeckt der Star des Abends, dass wahre Freundschaft der Schlüssel zum Glück ist. Denn am Ende zählt nicht, wer im Rampenlicht glänzt, sondern wer bleibt, wenn es erlischt. Und so steht über allem die entscheidende Frage: Wer bist du, wenn du das Rampenlicht verlässt?
MIRAGE - Die Highlights der Tour
Gaststars LINA und Michael Schulte
Mit der neuen Show MIRAGE begrüßt HOLIDAY ON ICE gleich zwei hochkarätige Gaststars. Passend zum Thema Musik und Festival stehen die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin LINA sowie der Singer-Songwriter Michael Schulte in ausgewählten Tourstädten auf der Eisbühne. Dabei wird LINA nicht nur musikalisch verzaubern, sondern als begeisterte Eisläuferin auch selbst die Schlittschuhe anziehen und auf dem Eis performen.
Minerva Fabienne Hase & Nikita Volodin
Auch das Power-Paar des deutschen Eiskunstlaufs, Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin, gehört in dieser Saison wieder zur HOLIDAY ON ICE-Familie.
Emma Kok in Köln
Die junge niederländische Sängerin Emma Kok, die nicht zuletzt durch ihre außergewöhnliche Stimme und ihren emotionalen Auftritt an der Seite von André Rieu in der Kölner LANXESS arena weltweit bekannt wurde, kehrt mit "Voilà" nach Köln zurück. In einer eigens für HOLIDAY ON ICE entwickelten Inszenierung wird sie die Zuschauer:innen in ihren Bann ziehen.
MIRAGE ist das Event des Jahres - für alle, die das Leben feiern! Are You Ready?
LINA live on Stage:
München: 06.01.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Dortmund: 22.01.2027 - Premiere, Showtime 19.30 Uhr
Mannheim: 05.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Hamburg: 12.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Berlin: 26.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Düsseldorf: 02.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Michael Schulte live on Stage:
München: 10.01.2027 - Showtime 15.00 Uhr
Frankfurt: 13.01.2027 - Premiere, Showtime 19.00 Uhr
Stuttgart: 27.01.2027 - Premiere, Showtime 19.00 Uhr
Hannover: 16.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Minerva Hase & Nikita Volodin live on Ice:
Leipzig: 23.12.2026 - Premiere, Showtime 15.00 Uhr
Berlin: 04.03.2027 - Showtime 19.00 Uhr
Erfurt: 23.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Emma Kok live on Stage:
Köln: 20.03.2027 - Premiere, Showtime 15.00 Uhr
Tourplan MIRAGE - 2026/2027
Grefrath 18.11.2026-22.11.2026 Grefrather EisSport & EventPark
Kiel 27.11.2026-29.11.2026 MERKUR OSTSEEHALLE
Rostock 03.12.2026-06.12.2026 StadtHalle
Dresden 09.12.2026-13.12.2026 Messehalle 1
Nürnberg 17.12.2026-20.12.2026 Kia Metropol Arena
Leipzig 23.12.2026-27.12.2026 QUARTERBACK Immobilien ARENA
Münster 30.12.2026-02.01.2027 MCC Halle Münsterland
München 06.01.2027-10.01.2027 Olympiahalle
Frankfurt 13.01.2027-17.01.2027 Festhalle Messe Frankfurt
Dortmund 22.01.2027-24.01.2027 Westfalenhalle 1
Stuttgart 27.01.2027-31.01.2027 Porsche-Arena
Mannheim 05.02.2027-07.02.2027 SAP Arena
Hamburg 12.02.2027-14.02.2027 Barclays Arena
Bremen 19.02.2027-21.02.2027 ÖVB-Arena
Berlin 26.02.2027-14.03.2027 Tempodrom
Köln 20.03.2027-21.03.2027 LANXESS arena
Zwickau 24.03.2027-29.03.2027 Sparkassen-Arena
Düsseldorf 02.04.2027-04.04.2027 Mitsubishi Electric HALLE
Magdeburg 09.04.2027-11.04.2027 GETEC-Arena
Hannover 16.04.2027-18.04.2027 ZAG arena
Erfurt 23.04.2027-25.04.2027 Messehalle 1
Pressekontakt:
Medienagentur Hamburg
Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.com
0179 | 5153432
Original-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/6394230
HOLIDAY ON ICE präsentiert mit MIRAGE ein spektakuläres Festival on Ice! Knapp 3.000 Gäste feierten die neue Show mit minutenlangen Standing Ovations! Das Team aus internationalen Spitzenathlet:innen begeistert mit actiongeladenem Stuntskating, atemberaubender Luftakrobatik und faszinierenden Ensembleszenen.
Mit tosendem Applaus feierte HOLIDAY ON ICE in Grefrath (NRW) die Weltpremiere von MIRAGE. Die neue Show von HOLIDAY ON ICE ist ein Abend der Superlative, voller Musik, Glamour und sportlicher Highlights. 35 Skaterinnen und Skater aus zwölf Nationen verwandeln das Eis in eine pulsierende Festivalbühne. Erstmals nimmt Stuntskating eine zentrale Rolle in einer HOLIDAY ON ICE Show ein und eröffnet eine neue Dimension von Speed, Sport und Adrenalin. Mit spektakulären Tricks, waghalsigen Sprüngen und atemberaubenden Manövern bringen die Skater:innen die Eisfläche zum Beben.
MIRAGE ist Festival pur. Spektakuläre Luftakrobatik lässt das Publikum staunen und sorgt für echte Gänsehautmomente. Kraft und Eleganz verschmelzen zu faszinierenden Bildern voller Spannung und Magie. So definiert MIRAGE unter der Leitung von HOLIDAY ON ICE CEO Peter O'Keeffe und Kreativdirektor Robin Cousins die Grenzen klassischer Eiskunstlauf-Shows neu. "Mit MIRAGE ist eine ganz besondere Festival-Saison für HOLIDAY ON ICE gestartet. Weltklasse-Eiskunstlauf, Glamour und jede Menge Spaß! Wir laden unser Publikum ein, gemeinsam mit uns zu feiern. Bei der Weltpremiere haben wir einen glanzvollen Auftakt erlebt und starten jetzt die Tour durch 21 Städte in Deutschland", sagt Peter O'Keeffe.
Gemeinsam mit der Dramaturgin Kate Golledge und dem Choreografie-Duo Mark Naylor und Yebin Mok erschuf Kreativdirektor Robin Cousins eine Festivalwelt, in der sportliche Perfektion und modernes Live-Entertainment verschmelzen. Die ikonischen Kostüme im Spannungsfeld von Haute Couture und Festival Fashion sowie immersive Bühnenelemente lassen das Publikum mitten ins Geschehen eintauchen. "MIRAGE geht unter die Haut. Aus unserer Idee ist Stück für Stück eine unglaubliche Show entstanden. Das Publikum ist zum ersten Mal in die Festival-Energie von MIRAGE eingetaucht. War das nicht unglaublich? Der Funke ist direkt übergesprungen und das ganze Team ist sehr stolz. Jetzt freuen wir uns auf die Tour durch Deutschland. Wir sind bereit", so Robin Cousins.
MIRAGE - Die Story
Einmal im Jahr trifft sich die internationale Elite aus Musik, Mode und Glamour in einem exklusiven Inselresort - zu einem Festival der Superlative. Wenn die Scheinwerfer aufflammen und das Blitzlichtgewitter beginnt, heißt es:
It's Time for ... MIRAGE!
MIRAGE ist eine schillernde Festivalwelt zwischen Ruhm und Verwandlung, Verführung und Illusion. Doch inmitten von Glamour, großen Träumen und außergewöhnlichen Begegnungen entdeckt der Star des Abends, dass wahre Freundschaft der Schlüssel zum Glück ist. Denn am Ende zählt nicht, wer im Rampenlicht glänzt, sondern wer bleibt, wenn es erlischt. Und so steht über allem die entscheidende Frage: Wer bist du, wenn du das Rampenlicht verlässt?
MIRAGE - Die Highlights der Tour
Gaststars LINA und Michael Schulte
Mit der neuen Show MIRAGE begrüßt HOLIDAY ON ICE gleich zwei hochkarätige Gaststars. Passend zum Thema Musik und Festival stehen die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin LINA sowie der Singer-Songwriter Michael Schulte in ausgewählten Tourstädten auf der Eisbühne. Dabei wird LINA nicht nur musikalisch verzaubern, sondern als begeisterte Eisläuferin auch selbst die Schlittschuhe anziehen und auf dem Eis performen.
Minerva Fabienne Hase & Nikita Volodin
Auch das Power-Paar des deutschen Eiskunstlaufs, Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin, gehört in dieser Saison wieder zur HOLIDAY ON ICE-Familie.
Emma Kok in Köln
Die junge niederländische Sängerin Emma Kok, die nicht zuletzt durch ihre außergewöhnliche Stimme und ihren emotionalen Auftritt an der Seite von André Rieu in der Kölner LANXESS arena weltweit bekannt wurde, kehrt mit "Voilà" nach Köln zurück. In einer eigens für HOLIDAY ON ICE entwickelten Inszenierung wird sie die Zuschauer:innen in ihren Bann ziehen.
MIRAGE ist das Event des Jahres - für alle, die das Leben feiern! Are You Ready?
LINA live on Stage:
München: 06.01.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Dortmund: 22.01.2027 - Premiere, Showtime 19.30 Uhr
Mannheim: 05.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Hamburg: 12.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Berlin: 26.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Düsseldorf: 02.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Michael Schulte live on Stage:
München: 10.01.2027 - Showtime 15.00 Uhr
Frankfurt: 13.01.2027 - Premiere, Showtime 19.00 Uhr
Stuttgart: 27.01.2027 - Premiere, Showtime 19.00 Uhr
Hannover: 16.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Minerva Hase & Nikita Volodin live on Ice:
Leipzig: 23.12.2026 - Premiere, Showtime 15.00 Uhr
Berlin: 04.03.2027 - Showtime 19.00 Uhr
Erfurt: 23.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 Uhr
Emma Kok live on Stage:
Köln: 20.03.2027 - Premiere, Showtime 15.00 Uhr
Tourplan MIRAGE - 2026/2027
Grefrath 18.11.2026-22.11.2026 Grefrather EisSport & EventPark
Kiel 27.11.2026-29.11.2026 MERKUR OSTSEEHALLE
Rostock 03.12.2026-06.12.2026 StadtHalle
Dresden 09.12.2026-13.12.2026 Messehalle 1
Nürnberg 17.12.2026-20.12.2026 Kia Metropol Arena
Leipzig 23.12.2026-27.12.2026 QUARTERBACK Immobilien ARENA
Münster 30.12.2026-02.01.2027 MCC Halle Münsterland
München 06.01.2027-10.01.2027 Olympiahalle
Frankfurt 13.01.2027-17.01.2027 Festhalle Messe Frankfurt
Dortmund 22.01.2027-24.01.2027 Westfalenhalle 1
Stuttgart 27.01.2027-31.01.2027 Porsche-Arena
Mannheim 05.02.2027-07.02.2027 SAP Arena
Hamburg 12.02.2027-14.02.2027 Barclays Arena
Bremen 19.02.2027-21.02.2027 ÖVB-Arena
Berlin 26.02.2027-14.03.2027 Tempodrom
Köln 20.03.2027-21.03.2027 LANXESS arena
Zwickau 24.03.2027-29.03.2027 Sparkassen-Arena
Düsseldorf 02.04.2027-04.04.2027 Mitsubishi Electric HALLE
Magdeburg 09.04.2027-11.04.2027 GETEC-Arena
Hannover 16.04.2027-18.04.2027 ZAG arena
Erfurt 23.04.2027-25.04.2027 Messehalle 1
Pressekontakt:
Medienagentur Hamburg
Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.com
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Original-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/6394230
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