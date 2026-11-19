Grefrath (ots) -HOLIDAY ON ICE präsentiert mit MIRAGE ein spektakuläres Festival on Ice! Knapp 3.000 Gäste feierten die neue Show mit minutenlangen Standing Ovations! Das Team aus internationalen Spitzenathlet:innen begeistert mit actiongeladenem Stuntskating, atemberaubender Luftakrobatik und faszinierenden Ensembleszenen.Mit tosendem Applaus feierte HOLIDAY ON ICE in Grefrath (NRW) die Weltpremiere von MIRAGE. Die neue Show von HOLIDAY ON ICE ist ein Abend der Superlative, voller Musik, Glamour und sportlicher Highlights. 35 Skaterinnen und Skater aus zwölf Nationen verwandeln das Eis in eine pulsierende Festivalbühne. Erstmals nimmt Stuntskating eine zentrale Rolle in einer HOLIDAY ON ICE Show ein und eröffnet eine neue Dimension von Speed, Sport und Adrenalin. Mit spektakulären Tricks, waghalsigen Sprüngen und atemberaubenden Manövern bringen die Skater:innen die Eisfläche zum Beben.MIRAGE ist Festival pur. Spektakuläre Luftakrobatik lässt das Publikum staunen und sorgt für echte Gänsehautmomente. Kraft und Eleganz verschmelzen zu faszinierenden Bildern voller Spannung und Magie. So definiert MIRAGE unter der Leitung von HOLIDAY ON ICE CEO Peter O'Keeffe und Kreativdirektor Robin Cousins die Grenzen klassischer Eiskunstlauf-Shows neu. "Mit MIRAGE ist eine ganz besondere Festival-Saison für HOLIDAY ON ICE gestartet. Weltklasse-Eiskunstlauf, Glamour und jede Menge Spaß! Wir laden unser Publikum ein, gemeinsam mit uns zu feiern. Bei der Weltpremiere haben wir einen glanzvollen Auftakt erlebt und starten jetzt die Tour durch 21 Städte in Deutschland", sagt Peter O'Keeffe.Gemeinsam mit der Dramaturgin Kate Golledge und dem Choreografie-Duo Mark Naylor und Yebin Mok erschuf Kreativdirektor Robin Cousins eine Festivalwelt, in der sportliche Perfektion und modernes Live-Entertainment verschmelzen. Die ikonischen Kostüme im Spannungsfeld von Haute Couture und Festival Fashion sowie immersive Bühnenelemente lassen das Publikum mitten ins Geschehen eintauchen. "MIRAGE geht unter die Haut. Aus unserer Idee ist Stück für Stück eine unglaubliche Show entstanden. Das Publikum ist zum ersten Mal in die Festival-Energie von MIRAGE eingetaucht. War das nicht unglaublich? Der Funke ist direkt übergesprungen und das ganze Team ist sehr stolz. Jetzt freuen wir uns auf die Tour durch Deutschland. Wir sind bereit", so Robin Cousins.MIRAGE - Die StoryEinmal im Jahr trifft sich die internationale Elite aus Musik, Mode und Glamour in einem exklusiven Inselresort - zu einem Festival der Superlative. Wenn die Scheinwerfer aufflammen und das Blitzlichtgewitter beginnt, heißt es:It's Time for ... MIRAGE!MIRAGE ist eine schillernde Festivalwelt zwischen Ruhm und Verwandlung, Verführung und Illusion. Doch inmitten von Glamour, großen Träumen und außergewöhnlichen Begegnungen entdeckt der Star des Abends, dass wahre Freundschaft der Schlüssel zum Glück ist. Denn am Ende zählt nicht, wer im Rampenlicht glänzt, sondern wer bleibt, wenn es erlischt. Und so steht über allem die entscheidende Frage: Wer bist du, wenn du das Rampenlicht verlässt?MIRAGE - Die Highlights der TourGaststars LINA und Michael SchulteMit der neuen Show MIRAGE begrüßt HOLIDAY ON ICE gleich zwei hochkarätige Gaststars. Passend zum Thema Musik und Festival stehen die erfolgreiche Schauspielerin und Sängerin LINA sowie der Singer-Songwriter Michael Schulte in ausgewählten Tourstädten auf der Eisbühne. Dabei wird LINA nicht nur musikalisch verzaubern, sondern als begeisterte Eisläuferin auch selbst die Schlittschuhe anziehen und auf dem Eis performen.Minerva Fabienne Hase & Nikita VolodinAuch das Power-Paar des deutschen Eiskunstlaufs, Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin, gehört in dieser Saison wieder zur HOLIDAY ON ICE-Familie.Emma Kok in KölnDie junge niederländische Sängerin Emma Kok, die nicht zuletzt durch ihre außergewöhnliche Stimme und ihren emotionalen Auftritt an der Seite von André Rieu in der Kölner LANXESS arena weltweit bekannt wurde, kehrt mit "Voilà" nach Köln zurück. In einer eigens für HOLIDAY ON ICE entwickelten Inszenierung wird sie die Zuschauer:innen in ihren Bann ziehen.MIRAGE ist das Event des Jahres - für alle, die das Leben feiern! Are You Ready?LINA live on Stage:München: 06.01.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrDortmund: 22.01.2027 - Premiere, Showtime 19.30 UhrMannheim: 05.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrHamburg: 12.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrBerlin: 26.02.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrDüsseldorf: 02.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrMichael Schulte live on Stage:München: 10.01.2027 - Showtime 15.00 UhrFrankfurt: 13.01.2027 - Premiere, Showtime 19.00 UhrStuttgart: 27.01.2027 - Premiere, Showtime 19.00 UhrHannover: 16.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrMinerva Hase & Nikita Volodin live on Ice:Leipzig: 23.12.2026 - Premiere, Showtime 15.00 UhrBerlin: 04.03.2027 - Showtime 19.00 UhrErfurt: 23.04.2027 - Premiere, Showtime 16.00 UhrEmma Kok live on Stage:Köln: 20.03.2027 - Premiere, Showtime 15.00 UhrTourplan MIRAGE - 2026/2027Grefrath 18.11.2026-22.11.2026 Grefrather EisSport & EventParkKiel 27.11.2026-29.11.2026 MERKUR OSTSEEHALLERostock 03.12.2026-06.12.2026 StadtHalleDresden 09.12.2026-13.12.2026 Messehalle 1Nürnberg 17.12.2026-20.12.2026 Kia Metropol ArenaLeipzig 23.12.2026-27.12.2026 QUARTERBACK Immobilien ARENAMünster 30.12.2026-02.01.2027 MCC Halle MünsterlandMünchen 06.01.2027-10.01.2027 OlympiahalleFrankfurt 13.01.2027-17.01.2027 Festhalle Messe FrankfurtDortmund 22.01.2027-24.01.2027 Westfalenhalle 1Stuttgart 27.01.2027-31.01.2027 Porsche-ArenaMannheim 05.02.2027-07.02.2027 SAP ArenaHamburg 12.02.2027-14.02.2027 Barclays ArenaBremen 19.02.2027-21.02.2027 ÖVB-ArenaBerlin 26.02.2027-14.03.2027 TempodromKöln 20.03.2027-21.03.2027 LANXESS arenaZwickau 24.03.2027-29.03.2027 Sparkassen-ArenaDüsseldorf 02.04.2027-04.04.2027 Mitsubishi Electric HALLEMagdeburg 09.04.2027-11.04.2027 GETEC-ArenaHannover 16.04.2027-18.04.2027 ZAG arenaErfurt 23.04.2027-25.04.2027 Messehalle 1Pressekontakt:Medienagentur HamburgBirgit.Hohl@medienagentur-hamburg.com0179 | 5153432Original-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/6394230