In den vergangenen Wochen gerieten Halbleiterwerte und die Schwergewichte des jüngsten Tech-Rallyes spürbar unter Druck. Anleger begannen, die Nachhaltigkeit des Booms rund um Künstliche Intelligenz kritisch zu hinterfragen, da Inflation, hohe Zinsen und die massiven Kosten für den Ausbau der Recheninfrastruktur Sorgen schürten, die großen Cloud-Anbieter könnten ihre Ausgaben drosseln. Dies hätte weitreichende Folgen für den gesamten Technologiesektor. Der jüngste Quartalsbericht von NVIDIA lieferte jedoch Argumente, die sich kaum mit einem deutlichen Nachfragerückgang vereinbaren lassen: Rekordumsätze, ein florierendes Rechenzentrumsgeschäft und ein starker Ausblick zeugen von anhaltend hohem Bedarf an Rechenleistung. Dennoch fiel die Marktreaktion überraschend verhalten aus, was vor allem auf die Unsicherheit rund um den überraschenden Rücktritt des langjährigen CEOs Jensen Huang zurückzuführen ist. Für die NVIDIA Aktie ergibt sich somit ein ungewöhnliches Spannungsfeld aus beeindruckenden Geschäftszahlen und einer tiefgreifenden Führungskrise.

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