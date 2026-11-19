Ab dem 20.11.2026 greift in puncto Kreditvermittlung mit dem § 34k GewO eine neue Erlaubnispflicht. Was ändert sich dadurch für Versicherungsmakler und ihre Mitarbeitenden? Gibt es eine Alte-Hasen-Regel? Und welche Fristen gilt es zwingend zu beachten? Ein Artikel von Frank Rottenbacher, Vorstand AfW Bundesverband Finanzdienstleistungen und Going PublicFür die Vermittlung von Verbraucherdarlehen gilt mit dem 20.11.2026 eine eigene Erlaubnispflicht: § 34k GewO. Die neue Erlaubnispflicht verlangt ...

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