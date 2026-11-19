Berlin (ots) -Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat in seiner Sitzung am Donnerstag (19. November 2026) den Geschäftsbericht (Lagebericht) für das Jahr 2025 festgestellt. Zugleich erteilte das Gremium der Intendantin sowie den verantwortlichen Direktorinnen und Direktoren Entlastung für das Geschäftsjahr 2025.Mit dem novellierten rbb-Staatsvertrag wurden die Zuständigkeiten von Rundfunkrat und Verwaltungsrat neu geordnet. Der Verwaltungsrat hatte den Jahresabschluss 2025 bereits in seiner Sitzung am 11. September 2026 festgestellt. Im Rahmen seiner Zuständigkeit prüfte er auch den Geschäftsbericht (Lagebericht) und leitete diesen mit einer schriftlichen Stellungnahme an den Rundfunkrat weiter.Mit der Feststellung des Geschäftsberichts (Lagebericht) nimmt der Rundfunkrat erstmals seine veränderte Verantwortung wahr. Seine Entscheidung richtet sich nun auf die im Geschäftsbericht (Lagebericht) enthaltene Rechenschaft über die Lage und die voraussichtliche Entwicklung des rbb sowie - auf Vorschlag des Verwaltungsrates - auf die Entlastung der Intendantin sowie der Direktorinnen und Direktoren.Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Frank Becker, erklärt: "Die Beratungen haben gezeigt, dass sich die im novellierten Staatsvertrag vorgesehene Aufgabenverteilung zwischen Verwaltungsrat und Rundfunkrat bewährt hat. Auf dieser Grundlage konnte der Rundfunkrat seine Verantwortung bei der Beratung des Geschäftsberichts (Lagebericht) und der Entscheidung über die Entlastung wahrnehmen."rbb schließt 2025 mit Überschuss abDer rbb weist für das Geschäftsjahr 2025 einen Überschuss von 19,3 Mio. Euro aus. Rund 8 Mio. Euro hat der rbb in 2025 investiert. Damit bleibt die Investitionstätigkeit merklich hinter den Werten der Vorjahre zurück. Dieser Umstand ist der Tatsache geschuldet, dass der Investitionsetat zu großen Anteilen aufgrund der Konsolidierung bis in den Sommer 2026 gesperrt war. Bereits im Jahr 2026 ist eine deutlich höhere Investitionstätigkeit zu erwarten; eine weitere Steigerung demonstriert der Wirtschaftsplan 2027. Damit soll die Zukunftsfähigkeit des Senders langfristig gewährleistet werden.Auch die vergleichsweise hohe Summe verfügbarer Finanzmittel in Höhe von 99,8 Mio. Euro zum Jahresende ist auf die Investitionstätigkeit 2025 zurückzuführen: Geplante (Investitions-)Projekte wurden ins Folgejahr verschoben und die korrespondierenden Mittelabflüsse in die Folgejahre verlagert.Eine weitere positive Botschaft ist: Erstmals seit 2019 weist der rbb wieder ein positives Eigenkapital von 5,2 Mio. Euro aus.Die Verwaltungs-, Produktions- und Betriebsdirektorin, Prof. Dr. Nicole Küchler-Stahn, betont: "Das Ergebnis 2025 gibt uns Anlass zur Zuversicht: Unsere Konsolidierungsmaßnahmen wirken, und der rbb gewinnt seine finanzielle Stabilität zurück. Gleichzeitig wissen wir, dass Inflation, Preissteigerungen und geopolitische Entwicklungen die gewonnenen Spielräume schnell wieder begrenzen können. Umso wichtiger ist es, weiterhin verantwortungsvoll zu wirtschaften und zugleich gezielt in die Zukunft des rbb zu investieren.""Der Verwaltungsrat bewertet das erstmalig wieder positive Eigenkapital als ein Zeichen finanziellen Stabilisierung des rbb. Der Jahresabschluss 2025 verdeutlicht, dass die Konsolidierungsanstrengungen des Hauses weiterhin nachhaltig greifen", so Dr. Wolfgang Krüger, Vorsitzender des Verwaltungsrats.Pressekontakt:rbb/KommunikationE-Mail: presse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6394233