Koblenz (ots) -Bei der Einführung von Loitering Munition in die Bundeswehr haben die Systeme OWE-V VIRTUS der Firma STARK und HX-2 der Firma HELSING einen wichtigen Teil ihrer Erprobung erfolgreich abgeschlossen. Mit Tests in der 46. Kalenderwoche 2026 wurden die Systeme im scharfen Schuss eingesetzt.Im Mittelpunkt dieser Tests steht der Nachweis der Wirksamkeit des Gesamtsystems: Die Loitering-Munition-Systeme (LMS) müssen zeigen, dass sie vorgegebene Ziele zuverlässig treffen und dass der Gefechtskopf am Ziel ordnungsgemäß umsetzt und somit die vorgesehene Wirkung erzielt. Der erfolgreiche Nachweis darüber ist ein wichtiger Bestandteil der noch laufenden Gesamtqualifikation der Systeme. Zugleich schafft er eine wesentliche Voraussetzung dafür, erste Ausbildungs- und Übungsvorhaben mit LMS noch in diesem Jahr durchführen zu können.Erprobung von Flugverhalten, Treffleistung und WirkungLMS verbinden Eigenschaften unbemannter Luftfahrzeuge mit denen präzisionsgelenkter Wirkmittel. Die Systeme können über einen längeren Zeitraum in einem Einsatzraum verbleiben, Ziele aufklären und nach Entscheidung durch den Bediener gezielt bekämpfen. Bevor LMS in der Bundeswehr genutzt werden dürfen, müssen sie umfangreiche Nachweise erbringen. Dabei wird das Zusammenspiel der unterschiedlichen Systemkomponenten untersucht und bewertet.Beim scharfen Schuss liegt der Schwerpunkt auf der Wirkkette vom Anflug auf das Ziel bis zur Wirkung des Gefechtskopfes. Wesentliche Teile dieser Erprobung wurden an der Wehrtechnischen Dienststelle für Waffen und Munition 91 (WTD 91) in Meppen durchgeführt. Die WTD 91 ist das Technologiezentrum für Waffen und Munition der Bundeswehr und verfügt über eine herausgehobene Fachkompetenz sowie über umfangreiche Erprobungs- und Messeinrichtungen. Auf dem rund 200 Quadratkilometer großen Schießplatz können Waffen und Munition, Lenkflugkörper und unbemannte Systeme unter realitätsnahen Bedingungen untersucht, erprobt und bewertet werden.Schneller vom Entwicklungssystem in die TruppeBei der Beschaffung von Loitering Munition geht die Bundeswehr bewusst neue Wege. Die Verträge sind so gestaltet, dass Entwicklung, Erprobung, Qualifikation und die Vorbereitung der Nutzung teilweise parallel stattfinden können. Durch diesen agilen Ansatz sollen neue Fähigkeiten schneller in der Truppe verfügbar gemacht werden, ohne auf die erforderlichen Nachweise zu Sicherheit, Funktion und Wirkung zu verzichten.Die Bundeswehr hatte im Februar 2026 Verträge mit STARK und HELSING über die Beschaffung von Loitering-Munition-Systemen geschlossen. Die zukünftigen Nutzer wurden bereits frühzeitig in die Erprobung und Nachweisführung eingebunden, damit Erkenntnisse aus der Truppe unmittelbar und frühestmöglich in die Weiterentwicklung der Systeme einfließen können Definierte Abbruchkriterien und Innovationsklauseln in den Verträgen tragen zugleich dem hohen Entwicklungstempo bei unbemannten Systemen Rechnung.Erste Ausbildung noch 2026Aufbauend auf den Testergebnissen können die nächsten Schritte auf dem Weg zur Nutzung der Systeme erfolgen. Noch 2026 sollen erste Lieferungen stattfinden, um zeitnah mit Ausbildungs- und Übungsvorhaben mit LMS beginnen zu können. Perspektivisch sollen die Systeme in den Aufklärungs- und Wirkverbund des Heeres integriert werden. Als erster Großverband soll die Panzerbrigade 45 in Litauen ab 2027 mit LMS ausgestattet werden.Pressekontakt:Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTel. 0261 400 12 822E-Mail: pizain-presse@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147341/6394234