Global Anti-Scam Alliance und Outseer veröffentlichen den "Global State of Scams 2026"

DEN HAAG, NL / ACCESS Newswire / 19. November 2026 / Die Global Anti-Scam Alliance (GASA) hat heute in Zusammenarbeit mit Outseer den Bericht "Global State of Scams 2026" veröffentlicht. Basierend auf einer Umfrage unter 58.900 Erwachsenen in 42 Märkten untersucht der Bericht, wie oft Menschen mit Betrugsfällen konfrontiert werden, wie sie darauf reagieren und welche finanziellen und emotionalen Auswirkungen dies auf die Betroffenen hat.

In den vergangenen 12 Monaten waren weltweit 64 % der Erwachsenen mit einem Betrugsfall konfrontiert, und 9 % haben Geld verloren. Zu den Betrugsarten, mit denen die Menschen am häufigsten in Berührung kamen, gehörten Einkaufsbetrug, Anlagenbetrug und Betrugsmaschen mit unerwarteten Geldangeboten. In Afrika verloren 21 % der Erwachsenen Geld durch einen Betrugsfall - mehr als doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt.

Die Untersuchung hebt auch die emotionalen Belastungen durch Betrugsfälle hervor. Unter den Menschen, die Geld verloren haben, gaben 69 % an, dass ihr psychisches Wohlbefinden erheblich oder mäßig beeinträchtigt wurde, 20 % berichteten von erhöhten Spannungen zu Hause und 16 % sagten, sie könnten lebensnotwendige Ausgaben wie Miete oder Lebensmittel nicht bezahlen. Unter denjenigen, die den Betrugsfall keiner Organisation gemeldet haben, war der häufigste Grund die Unsicherheit darüber, wo man ihn melden sollte.

Fast sieben von zehn Erwachsenen (69 %) gaben an, sie seien zuversichtlich, einen Betrugsversuch erkennen zu können. Dennoch gingen 55 % derjenigen, die mit einem solchen konfrontiert waren, darauf ein, und 26 % derjenigen, die darauf eingingen, verloren Geld. Auf die Frage, warum der Betrugsversuch funktionierte, gab jeder Dritte, der Geld verloren hatte, an, die Situation habe überzeugend und realistisch gewirkt.

Jorij Abraham, Managing Director von GASA, sagte:

"Fast zwei Drittel der Erwachsenen weltweit sind im vergangenen Jahr auf einen Betrugsversuch gestoßen, und 9 % haben Geld verloren. Eine unserer größten Herausforderungen besteht darin, dass fast sieben von zehn Erwachsenen sich sicher sind, einen Betrugsversuch erkennen zu können - und wir wissen: Je größer das Selbstvertrauen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, betrogen zu werden.

"Für die Betroffenen können die Folgen erheblich sein. Das kann bedeuten, dass sie Schwierigkeiten haben, Rechnungen zu bezahlen, sich Sorgen darüber machen, was als Nächstes passieren könnte, oder es schwer finden, es ihrer Familie zu erzählen. Wir müssen mehr tun, um Betrugsfälle zu verhindern, bevor Menschen Geld verlieren, und es den Betroffenen erleichtern, Hilfe zu erhalten."

Chris Willis, Chief Marketing Officer bei Outseer, fügte hinzu:

"Die Tatsache, dass 57 % der Opfer den Betrug selbst entdeckt haben, zeigt, dass die Last immer noch zu sehr auf den Verbrauchern lastet. Betrugsanzeichen sind für sich genommen selten offensichtlich, aber Organisationen im gesamten Ökosystem müssen Informationen vernetzen, um Risiken früher zu erkennen.

"Finanzinstitute spielen dabei eine besonders entscheidende Rolle und haben die Möglichkeit, einzugreifen, bevor finanzielle Verluste entstehen. Erfreulicherweise wünschen sich die Verbraucher, dass sie handeln: 71 % befürworten, dass Banken mutmaßlich betrügerische Transaktionen mit hohen Beträgen ohne Zustimmung blockieren. Die Herausforderung für Banken besteht nun darin, Betrugsrisiken genau genug zu erkennen, um entschlossen gegen Betrug vorzugehen."

Der Bericht "Global State of Scams 2026" verdeutlicht, wie schnell Betrugsfälle zu finanziellen Verlusten führen können. Jeder fünfte Betrugsfall wurde innerhalb eines Tages nach dem ersten Kontakt abgeschlossen, und 51 % derjenigen, die Geld verloren haben, gaben an, dass dies bereits mehr als einmal passiert sei. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Betrugsfälle früher erkannt und unterbunden werden müssen und dass den Betroffenen klarere Möglichkeiten geboten werden müssen, Vorfälle zu melden und Hilfe zu erhalten.

Laden Sie den vollständigen Bericht "Global State of Scams 2026" hier herunter.

Über GASA

Die Global Anti-Scam Alliance (GASA) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für den Schutz der Verbraucher vor Betrug einsetzt. Sie bringt politische Entscheidungsträger, Strafverfolgungsbehörden, Verbraucherschutzorganisationen, gemeinnützige Organisationen, Finanzinstitute, Telekommunikationsanbieter, Online-Plattformen und Cybersicherheitsorganisationen zusammen, um Wissen auszutauschen und Wege zur Betrugsprävention zu entwickeln. Erfahren Sie mehr.

Über Outseer

Outseer unterstützt Finanzinstitute weltweit dabei, ihre Kunden vor Finanzbetrug und Betrugsmaschen zu schützen. Mit seinen End-to-End-Funktionen hilft das Unternehmen, Phishing- und Identitätsbetrugsbedrohungen zu vereiteln, die Manipulation von Kunden aufzudecken, betrügerische Zahlungen zu verhindern und Aktivitäten im Zusammenhang mit Finanzagenten (Money Mules) zu identifizieren.

Die "All-Cause Fraud Prevention"-Plattform von Outseer kombiniert Verhaltensdaten, Transaktions- und Kontextsignale mit Funktionen zur Entscheidungsfindung auf Unternehmensniveau. Dieser KI-gestützte Ansatz hilft Banken dabei, Risiken zu identifizieren, die herkömmliche Betrugsbekämpfungsmaßnahmen möglicherweise übersehen, und ermöglicht so eine frühzeitigere Erkennung, gezieltere Eingriffe und einen stärkeren Kundenschutz ohne unnötige Reibungsverluste.

Outseer genießt das Vertrauen von Tausenden von Kunden in mehr als 50 Ländern, darunter Hunderte der weltweit größten Finanzinstitute, und schützt jährlich mehr als 450 Mio. Konten und 120 Mrd. Transaktionen. Erfahren Sie mehr.

Für Medienanfragen, Interviews oder den Zugriff auf den vollständigen Datensatz wenden Sie sich bitte an:

Metje van der Meer

Marketing Director

metje.vandermeer@gasa.org

QUELLE: Global Anti-Scam Alliance

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