Die Plug Power-Aktie setzt ihren dramatischen Abwärtstrend ungebremst fort. Bereits Anfang November hatte ich unter der Headline "Hier drohen weitere Rücksetzer" vor einem Absturz in Richtung der psychologisch wichtigen 1-US$-Marke gewarnt. Tatsächlich wurde das damals favorisierte Abwärtsziel bei 1,08 US$ inzwischen erreicht und mit dem jüngsten Wochentief bei 1 US$ sogar unterschritten. Vom damaligen Kursniveau bei rund 1,37 US$ summiert sich der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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