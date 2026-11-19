FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Walmart von 130 auf 148 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Handelskonzerns zum dritten Geschäftsquartal hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erhöhten Jahresziele halte sie für erreichbar. Die Expertin schraubte ihre Prognosen nach oben./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 17:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: US9311421039





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