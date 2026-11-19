An der Börse heute erleben Anleger einen Handelsverlauf voller Gegensätze: Während der historische Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic die US-Indizes zunächst spürbar beflügelte, kippte die Stimmung an der Wall Street im weiteren Sitzungsverlauf deutlich ins Minus. Nachdem der Nasdaq 100 anfangs um bis zu 2 - der S&P 500 um 1,1 - und der Dow Jones um 0,7 - zugelegt hatten, rutschten alle drei Leitindizes angesichts von Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten sowie anhaltenden Zinssorgen der US-Notenbank Federal Reserve tief in die Verlustzone. Zusätzlichen Abgabedruck löste ein kritischer Short-Seller-Bericht gegen den Halbleiterkonzern AMD aus, dessen Aktie zeitweise um bis zu 11 - einbrach. Auch die europäischen Aktienmärkte beendeten den Handelstag geschlossen im Minus, während Edelmetalle wie Gold und Silber weiter nachgaben und lediglich Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum an der Börse heute freundliche Akzente setzen konnten.

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