Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag letztlich ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Im Sog der schwächelnden US-Börsen rutschte der EuroStoxx 50 ins Minus und schloss 0,66 Prozent tiefer bei 6.113,86 Punkten. Für den Züricher SMI ging es um weitere 1,10 Prozent auf 14.721,84 Zähler bergab. Ihn belasteten die Kursverluste einiger defensiver Schwergewichte wie Novartis und Nestle . Der Londoner FTSE 100 sank um 0,93 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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