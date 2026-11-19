New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.097 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.176 Punkten 2,0 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.517 Punkten 2,2 Prozent im Minus.



Das KI-Unternehmen Anthropic hat am Donnerstag einen Rekord-Börsengang erzielt. Mit 111,50 US-Dollar lag der erste Kurs um rund ein Drittel über dem Ausgabepreis. Damit wurde das Unternehmen, das das Sprachmodell "Claude" entwickelt, mit zwei Billionen Dollar bewertet. Im weiteren Verlauf fiel und stabilisierte sich der Kurs zwischen 94 und 99 US-Dollar. Marktbeobachtern zufolge profitiert Anthropic, das von ehemaligen ChatGPT-Entwicklern gegründet wurde, auch vom sogenannten "First-Mover-Advantage": OpenAI, das Unternehmen hinter dem Sprachmodell ChatGPT, will voraussichtlich erst 2027 an die Börse gehen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend kaum verändert: Ein Euro kostete 1,0976 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9111 Euro zu haben.



Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 92,65 US-Dollar, das waren 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 3.661 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 107,23 Euro pro Gramm.





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