New York - Die anfangs freundlichen US-Aktienindizes sind am Donnerstag bis zum Handelsende tief ins Minus abgesackt. Auch der starke Börsengang (IPO) des KI-Konzerns Anthropic half den Kursen nicht. Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich 2,21 Prozent tiefer mit 26.517,05 Punkten. Damit verpuffte der jüngste Erholungsversuch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,02 Prozent auf 7.175,83 Zähler bergab. Der Leitindex ...

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