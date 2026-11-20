Kiew - Die Schäden deutscher Unternehmen in der Ukraine durch russische Angriffe sind nach Einschätzung der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer (AHK Ukraine) erheblich höher als bislang bekannt.



"Ich gehe davon aus, dass die tatsächliche Schadenshöhe viel größer ist", sagte AHK-Ukraine-Geschäftsführer Reiner Perau dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben) vor dem Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum am Freitag in Berlin, an dem auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) teilnehmen will. "Ich wäre nicht überrascht, wenn sich die Gesamtschäden bei deutschen Unternehmen in der Ukraine inzwischen auf 500 Millionen Euro belaufen."



In einer AHK-Umfrage vom September hatten zwölf deutsche Unternehmen direkte und indirekte Verluste von insgesamt 103 Millionen Euro durch russische Angriffe angegeben. Viele Unternehmen machten ihre Schäden nicht öffentlich, sagte Perau. Ihm seien Einzelschäden zwischen zwei und 30 Millionen Euro bekannt. Die Stimmung unter deutschen Unternehmen in der Ukraine habe sich angesichts der zunehmenden russischen Angriffe verschlechtert. Dennoch sei der Handelskammer bislang kein deutsches Unternehmen bekannt, das sich aus der Ukraine zurückziehen wolle.



Mit Blick auf das Wirtschaftsforum sagte Perau, die deutschen Unternehmen wünschten sich vor allem bezahlbare Kriegsrisikoversicherungen. Der Versicherungsschutz solle auch auf bereits tätige Unternehmen und bestehende Investitionen ausgeweitet werden. Von der ukrainischen Regierung erhofften sich die Firmen zudem mehr Ausnahmen von der Mobilisierung für Beschäftigte in der Logistik, vorübergehende Steuererleichterungen und vereinfachte Grenzübertritte.





© 2026 dts Nachrichtenagentur