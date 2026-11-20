Berlin - Vor den erneuten Jugenddemonstrationen fordert Juso-Chef Philipp Türmer (SPD), sich bei der Reform des Bildungswesens ein Beispiel an der Reform der Bundeswehr zu nehmen.



"Seit 2022 gab es krasse Anstrengungen um die Bundeswehr, die in einem desolaten Zustand war, wieder einigermaßen fit zu bekommen", sagte Türmer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Ich will, dass wir eine Kraftanstrengung in vergleichbarem Ausmaß für das deutsche Bildungssystem aufbringen."



Deutschland gebe vergleichsweise sehr wenig für Bildung aus. "Das ist wirklich dumm, denn nichts lohnt sich für die Gesellschaft so sehr wie Investitionen in Bildung", sagte Türmer.



Nötig seien unter anderem mehr Mittel für die Kitas, die als Bildungseinrichtungen betrachtet werden müssten. Die geplante Anhebung der Regelsätze der Ausbildungsförderung Bafög sei positiv, allerdings nicht ausreichend. "Auch nach den geplanten Anpassungen werden sie aber auf einem Niveau sein, mit dem sich junge Leute in vielen Ballungsgebieten kaum die Miete leisten können. Wir Jusos fordern langfristig einen elternunabhängigen Vollzuschuss", sagte Türmer.



Um die Proteste gegen eine Wehrpflicht zu beruhigen, müsse die Bundesregierung deutlicher machen, dass sie beim Wehrdienst auf Freiwilligkeit setze. "Da sollte man alle Hintertüren, die man sich kommunikativ noch offenhält, schleunigst schließen", sagte Türmer.





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