Berlin - Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), fordert vor dem EU-UK-Gipfel, dass Großbritannien für den Zugang zum EU-Strommarkt bezahlt.



"Den Zugang gibt es nicht zum Nulltarif", sagte Lange dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Wer die Vorteile des Binnenmarkts nutzt, muss sich an seine Regeln halten und sich an den Kosten beteiligen." Ein gemeinsamer Strommarkt könne beiden Seiten helfen, die Versorgung zu sichern und die Stromkosten zu senken.



Gleichzeitig mahnte Lange, dass die Briten nicht die Löcher des nächsten siebenjährigen Haushalts stopfen könnten. Die Diskussion sei irreführend und setze an der falschen Stelle an, sagte er. Es gehe hier nicht um die Suche nach neuen Einnahmequellen für den EU-Haushalt, sondern um das einfache Prinzip, dass wer wie Großbritannien am europäischen Strommarkt teilnehmen wolle, auch einen fairen finanziellen Beitrag leisten müsse. Wer mit Blick auf den nächsten EU-Haushalt jetzt anfange, den Binnenmarkt Stück für Stück mit Preisschildern zu versehen, setze das falsche Signal.





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