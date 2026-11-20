Berlin - Vor den neuen Jugenddemonstrationen hat die Bundesschülerkonferenz falsche Prioritäten in der Bildungspolitik kritisiert und Forderungen aufgestellt.



Junge Menschen hätten zunehmend das Gefühl, von der Politik nicht ausreichend gehört und eingebunden zu werden, sagte Otto Ellerbrock, stellvertretender Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz (BSK), dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Wir sind diejenigen, die das später ausbaden, arbeiten gehen und diese Gesellschaft mit am Laufen halten sollen. Dafür brauchen wir gute Bildung."



Die BSK wolle es deshalb nicht beim geplanten Protest belassen. "Es darf nicht bei Forderungen und Protesten bleiben - wir müssen anschließend versuchen, sie umzusetzen." Ellerbrock verwies auf die zehn Forderungen der Schülerkonferenz. Diese umfassen unter anderem die Sanierung maroder Schulgebäude, einen Ausbau der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie sowie mehr Chancengleichheit und Mitbestimmung für Schüler. Darüber hinaus fordern sie eine bessere politische und finanzielle Bildung, mehr Medienkompetenz, Inklusion und eine stärkere Verankerung von Klima- und Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht.



Diese Forderungen seien gut umzusetzen, so Ellerbrock. Es brauche keine tiefgreifenden Einschnitte, sondern notwendige Maßnahmen, die viel zu lange auf der Strecke geblieben seien. Ellerbrock kritisierte, es hapere jedoch bei den Entscheidungsträgern, es fehle an Geld, und die Bundesregierung setze die falschen Prioritäten.



Für ihre eigene Demonstration in Berlin am Freitagnachmittag rechnet die Bundesschülerkonferenz mit 3.000 bis 5.000 Teilnehmern. Von den anderen Protestgruppen, die ebenfalls am Freitag demonstrieren wollen, grenzte sie sich ab. Mit "Gen Z regelt" und "Schulstreik gegen Wehrpflicht" habe es zwar Absprachen gegeben, jedoch keinen gemeinsamen Protestaufruf.



"Wir haben mit allen Beteiligten gesprochen, die die morgendlichen Demonstrationen in Berlin organisieren - mit 'Gen Z regelt' und 'Schulstreik gegen Wehrpflicht'. Wir haben uns abgestimmt, aber es gibt keinen gemeinsamen Protestaufruf: Die Demonstrationen finden zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten statt."



Die BSK will am Freitagvormittag in der Bundespressekonferenz gemeinsam mit ihren Bündnispartnern zehn Forderungen für bessere Bildung vorstellen. Zu den Partnern gehören unter anderem Fridays for Future Deutschland, der Bundeselternrat und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Nachmittags hat das BSK zum Bildungsprotest der jungen Generation aufgerufen.





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