NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Zu Berichten über frühe Überlegungen für eine mögliche Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Insmed schrieb Michael Leuchten am Donnerstag, wegen des Patentauslaufs für Dupixent sehe er Übernahmen schon seit einiger Zeit als wichtig für den Pharmakonzern an. Insmed würde schnell einen Geschäftsbeitrag leisten, und die dafür nötige Schuldenaufnahme erscheine vertretbar./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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