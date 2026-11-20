Berlin - Der Bundessprecher der Grünen Jugend, Luis Bobga, erwartet für die Schülerproteste am Freitag eine größere Resonanz als am 31. Oktober.



"Ich kann mir gut vorstellen, dass heute noch mehr junge Menschen auf die Straßen gehen werden, weil die letzten Bilder ja auch gezeigt haben, die Demonstration an sich, die sind friedlich verlaufen", sagte Bobga dem Podcast "Berlin Playbook" von "Politico". Es habe beim letzten Mal "im Einzelnen" Ausschreitungen gegeben, "aber es ist nicht gefährlich, mit auf die Straße zu gehen für die eigene Position und ich glaube, deswegen können noch mehr Menschen sich heute anschließen".



Dass an den Demonstrationen am 31. Oktober weniger Menschen teilgenommen hätten als erwartet, sei auch Schuld der "medialen Debatte" gewesen. Statt über die Forderungen sei darüber gesprochen worden, "wie gefährlich diese Demonstrationen sind und wie man die Gewalt am Ende einfangen kann". Erneute Ausschreitungen bei den Protesten könne man zwar "per se nicht verhindern", so Bobga. "Das ist etwas, was wir immer sehen, egal aus welcher politischen Richtung solche Demonstrationen kommen."



Auf die kritischen Äußerungen von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) nach den letzten Ausschreitungen entgegnete Bobga: "Ich würde vor allem sagen, dass er damit aufhören sollte, rassistische Ablenkungsdebatten zu führen und irgendwelche migrantischen Chaoten verantwortlich zu machen für die Probleme."





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