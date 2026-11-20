Berlin - Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, spricht sich für Hubertus Heil und Manuela Schwesig als künftige SPD-Parteivorsitzende aus."Ich bin für Hubertus Heil als künftigen SPD-Vorsitzenden", sagte Schwan dem "Tagesspiegel" (Freitagausgabe). Heil sei ein kluger und erfahrener Politiker, der immer offen für Ideen und Argumente sei.Als Bundesarbeitsminister habe Heil einen exzellenten Job gemacht, sagte Schwan. Sein Fokus sei nicht darauf gerichtet, als Person möglichst viel Macht bei sich zu zentralisieren.Schwan sagte weiter, sie fände es hervorragend, sollte sich Manuela Schwesig dafür entscheiden, als Parteivorsitzende zu kandidieren. Ein Duo aus Schwesig Heil könnte der SPD neuen Schwung, neue Kraft und Zuversicht geben.Schwan plädierte entschieden für eine Teilung der Ämter von SPD-Vorsitz und Ministeramt in Berlin. Der SPD-Vorsitz erfordere so viel Kraft und Fokussierung, dass kein Bundesminister diese Aufgabe quasi nebenbei erfüllen könne, sagte sie. Vor allem aber seien die beiden Rollen - hier SPD-Chef, dort als Minister Juniorpartner der Union - unvereinbar, wenn man beiden Ansprüchen, der Koalitionsregierung zum Erfolg und der SPD zu einem klaren Profil zu verhelfen, gerecht werden wolle.Im Oktober hatte Co-SPD-Chefin Bärbel Bas ihr Parteiamt und ihr Amt als Bundesarbeitsministerin niedergelegt. Die neue SPD-Führung soll Mitte Januar 2027 auf einem Bundesparteitag in Bremen gewählt werden.Der amtierende SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil hat bisher nicht erkennen lassen, ob er für das Amt erneut kandidiert. Hubertus Heil hatte am vorigen Samstag seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz erklärt. Bislang gibt es keine weiteren Kandidaturen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wird als mögliche SPD-Chefin gehandelt. Sie hat sich zu dieser Frage bislang öffentlich nicht geäußert.Gesine Schwan führt die SPD-Grundwertekommission seit 2014. Sie ist in dieser Funktion verantwortlich für die Erarbeitung eines neuen SPD-Grundsatzprogrammes, das Ende 2027 verabschiedet werden soll. Zweimal, 2004 und 2009, war Schwan Kandidatin der SPD für das Amt des Bundespräsidenten.