Die Renk-Aktie ist auf 31,61 € gefallen und notiert damit rund -65% unter ihrem Allzeithoch. Der Kurs bleibt innerhalb eines breiten Abwärtstrendkanals gefangen. Während RSI und MACD bärische Crossovers zeigen, liefern beide Indikatoren zugleich bullische Divergenzen. Folgt nun eine Gegenbewegung oder setzt sich der Kursverfall fort? Chartanalyse zur Renk-Aktie Die Renk-Aktie bewegt sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrendkanal. Zuletzt wurde ...

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