Berlin - BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hat angesichts der Massenproteste junger Menschen aus der Generation "GenZ" eine neue gemeinsame Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden für eine bessere Bildungspolitik gefordert.



"Offenbar glauben immer weniger junge Menschen daran, dass sie es einmal besser haben werden als ihre Eltern. Das sollte uns alarmieren", sagte Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der "Rheinischen Post". "Dabei zeigen Beispiele wie Hamburg, dass gute Bildungspolitik möglich ist, wenn man Mittel gezielt dort einsetzt, wo sie am meisten bewirken", sagte Kampeter. "Die soziale Marktwirtschaft lebt von dem Versprechen, dass jeder durch Bildung, Leistung und eigene Anstrengung vorankommen kann. Wenn junge Menschen nicht mehr daran glauben, steckt unsere Gesellschaft in einer tiefen Krise", sagte der Arbeitgebervertreter. "Deshalb fordern wir rasch eine gemeinsame Anstrengung von Bund, Ländern und Gemeinden, die Bildungsqualität wieder herzustellen", forderte Kampeter.



Eine Rückkehr zur Massenarbeitslosigkeit erwarte er 2027 zwar nicht. "Aber wir befinden uns in einer paradoxen Situation: Unternehmen streichen Stellen, während anderswo Arbeitskräfte fehlen. Die Demografie verschärft das Problem. Jedes Jahr verliert der Arbeitsmarkt dadurch rechnerisch Hunderttausende potenzielle Arbeitskräfte", sagte er. "Wir müssen deshalb produktiver werden und mehr Menschen in Beschäftigung bringen. Sonst werden wir unseren Wohlstand auf Dauer nicht halten können. Dafür brauchen wir mehr Leistungsbereitschaft, aber auch bessere Bildung und echte Aufstiegschancen", sagte Kampeter. Dafür müsse Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) das Gesetz zur Flexibilisierung der Arbeitszeit vorlegen. Darauf warteten die Arbeitgeber vergeblich seit Ende 2025, so Kampeter.





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