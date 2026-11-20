Zürich - Der von der Grossbank UBS genutzte Bürokomplex Üetlihof in Zürich wird vom norwegischen Staatsfonds an mehrere UBS-Immobilienfonds verkauft. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Donnerstag unterzeichnet worden. Der Kaufpreis betrage 850 Millionen Franken, teilte die Norges Bank Investment Management als Verwaltungsgesellschaft des norwegischen Staatsfonds am Donnerstag mit. Die Transaktion solle im Januar 2027 abgeschlossen werden. Zuerst ...

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